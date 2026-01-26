Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие

Длительные отключения света, отсутствие тепла и связи сильно влияют на психоэмоциональное состояние как детей, так и взрослых. Психолог Светлана Арефния специально для читателей УНН дала советы, как поддержать детей, когда взрослые сами истощены.

Что происходит с нашей психикой в стрессовых условиях

В экстренных условиях психика человека работает иначе, постоянно в режиме адаптации к угрозе, что является серьезной психоэмоциональной нагрузкой. У взрослых и детей психика реагирует и адаптируется по-разному

"На нейрофизиологическом уровне активируется симпатическая нервная система, отвечающая за реакцию "бей или беги". У взрослых это может проявляться повышенной тревожностью, раздражительностью, нарушением сна, эмоциональным истощением или ощущением отстраненности", - рассказала Арефния.

Для детей влияние таких обстоятельств может иметь худшие последствия, ведь их психика еще не сформирована до конца. Но определенные реакции являются нормальной реакцией на стресс.

"У детей чаще наблюдаются страхи, плаксивость, регрессивное поведение (возвращение к привычкам младенца), соматические жалобы, трудности с концентрацией. Такие реакции являются нормальным ответом психики на хронический стресс, а не признаком психических нарушений", - добавила психолог.

Темнота + холод = ощущение потери контроля: как с этим бороться

Темнота и холод усиливают тревогу и ощущение опасности, а ощущение контроля постепенно исчезает при отсутствии физического комфорта. Важно вернуть себе ощущение контроля.

"Эффективной в таких условиях является самопомощь, направленная на телесную регуляцию: тепло (одеяло, теплая одежда, горячий напиток), медленное дыхание с удлиненным выдохом, контакт с реальными ощущениями тела, простые повторяющиеся ритуалы, например, контакт с твердой поверхностью, фокус на звуках, запахах, тактильных ощущениях. Эти действия помогают снизить физиологическое напряжение и стабилизировать эмоциональное состояние", - рекомендует психолог.

Чтобы снизить ощущение беспомощности, следует сосредоточиться на том, над чем вы имеете контроль: ежедневная рутина, организация времени, забота о базовых потребностях.

"Опора также восстанавливается через осознание собственных ценностей и смыслов, которые помогают выдерживать длительную неопределенность", - добавляет психолог.

Как поддержать ребенка, когда вы и сами истощены

Вы можете быть уставшим, но должны сохранить эмоциональный контакт с ребенком. Поддержка детей в трудный период чрезвычайно важна. Дети ориентируются на состояние взрослого, поэтому важно поддерживать эмоциональную связь.

"Поддерживающими факторами остаются рутина, предсказуемость, физический контакт и ощущение присутствия взрослого. В условиях кризиса достаточно быть не идеальным, а эмоционально доступным, чтобы ребенок видел "включенность" в свою жизнь взрослого", - рассказывает специалист.

Когда следует бить тревогу и обращаться к специалисту

"Психологическая помощь необходима, если тревожные или депрессивные симптомы не уменьшаются в течение нескольких недель, нарушается сон и способность к повседневному функционированию, появляется ощущение отчуждения от себя или навязчивые мысли о безысходности", - отмечает Светлана Арефния.

Также терапевт подчеркивает, что обращение к специалисту в таких условиях - не проявление слабости, а шаг к сохранению психологического здоровья.

ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.