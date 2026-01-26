Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу

Тривалі відключення світла, відсутність тепла та звʼязку, неабияк впливають на психоемоційний стан як дітей, так і дорослих. Психологиня Світлана Арефнія спеціально для читачів УНН дала поради, як підтримати дітей, коли дорослі самі виснажені.

Що відбувається з нашою психікою в стресових умовах

В екстрених умовах психіка людини працює інакше, постійно в режимі адаптації до загрози, що є серйозним психоемоційним навантаженням. У дорослих та дітей психіка реагує і адаптується по різному

"На нейрофізіологічному рівні активується симпатична нервова система, що відповідає за реакцію "бий або тікай". У дорослих це може проявлятися підвищеною тривожністю, дратівливістю, порушенням сну, емоційним виснаженням або відчуттям відстороненості", - розповіла Арефнія.

Для дітей вплив таких обставин може мати гірші наслідки, адже їхня психіка ще не сформована до кінця. Але певні реакції є нормальною реакцією на стрес.

"У дітей частіше спостерігаються страхи, плаксивість, регресивна поведінка (повернення до звичок немовля), соматичні скарги, труднощі з концентрацією. Такі реакції є нормальною відповіддю психіки на хронічний стрес, а не ознакою психічних порушень", - додала психологиня.

Темрява + холод = відчуття втрати контролю: як з цим боротися

Темрява і холод підсилюють тривогу та відчуття небезпеки, а відчуття контролю поступово зникає за відсутності фізичного комфорту. Важливо повернути собі відчуття контролю.

"Ефективною в таких умовах є самодопомога, спрямована на тілесну регуляцію: тепло (ковдра, теплий одяг, гарячий напій ), повільне дихання з подовженим видихом, контакт із реальними відчуттями тіла, прості повторювані ритуали, наприклад, контакт з твердою поверхнею, фокус на звуках, запахах, тактильних відчуттях. Ці дії допомагають знизити фізіологічну напругу й стабілізувати емоційний стан", - рекомендує психологиня.

Аби знизити відчуття безпорадності слід зосередитися на тому над чим ви маєте контроль: щодення рутина, організація часу, турбота про базові потреби.

"Опора також відновлюється через усвідомлення власних цінностей і сенсів, які допомагають витримувати тривалу невизначеність", - додає психолог.

Як підтримати дитину, коли ви і самі виснажені

Ви можете бути втомленим, але маєте зберегти емоційний контакт з дитиною. Підтримка дітей у важкий період є надзвичайно важливою. Діти орієнтуються на стан дорослого, тому важливо підтримувати емоційний звʼязок.

"Підтримуючими факторами залишаються рутина, передбачуваність, фізичний контакт і відчуття присутності дорослого. В умовах кризи достатньо бути не ідеальним, а емоційно доступним, щоб дитина бачила "включеність" в своє життя дорослого", - розповідає фахівчиня.

Коли слід бити на сполох і звертатися до спеціаліста

"Психологічна допомога необхідна, якщо тривожні або депресивні симптоми не зменшуються протягом кількох тижнів, порушується сон і здатність до повсякденного функціонування, з’являється відчуття відчуження від себе або нав’язливі думки про безвихідь", - зазначає Світлана Арефнія.

Також терапевтка наголошує, що звернення до фахівця в таких умовах - не прояв слабкості, а крок до збереження психологічного здоровʼя.

