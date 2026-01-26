$43.140.03
50.650.13
ukenru
Ексклюзив
12:45 • 114 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 2998 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 10003 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 11801 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 26155 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 16175 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 29029 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 21437 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27005 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36706 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.5м/с
89%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Загроза нового шатдауну: демократи в Сенаті США погрожують заблокувати фінансування уряду26 січня, 03:46 • 4848 перегляди
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення07:59 • 22408 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 19015 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 16646 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 13299 перегляди
Публікації
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 10004 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 26156 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 16862 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 29029 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 108143 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Фрідріх Мерц
Ед Мілібенд
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 2234 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 29702 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 29306 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 45372 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 45226 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Financial Times

Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Психологиня Світлана Арефнія розповіла, як тривалі відключення світла, тепла та зв'язку впливають на психоемоційний стан дорослих і дітей. Вона дала поради щодо підтримки внутрішньої рівноваги та визначила ознаки, коли слід звернутися до спеціаліста.

Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу

Тривалі відключення світла, відсутність тепла та звʼязку, неабияк впливають на психоемоційний стан як дітей, так і дорослих. Психологиня Світлана Арефнія спеціально для читачів УНН дала поради, як підтримати дітей, коли дорослі самі виснажені.

Що відбувається з нашою психікою в стресових умовах

В екстрених умовах психіка людини працює інакше, постійно в режимі адаптації до загрози, що є серйозним психоемоційним навантаженням. У дорослих та дітей психіка реагує і адаптується по різному

"На нейрофізіологічному рівні активується симпатична нервова система, що відповідає за реакцію "бий або тікай". У дорослих це може проявлятися підвищеною тривожністю, дратівливістю, порушенням сну, емоційним виснаженням або відчуттям відстороненості", - розповіла Арефнія. 

Для дітей вплив таких обставин може мати гірші наслідки, адже їхня психіка ще не сформована до кінця. Але певні реакції є нормальною реакцією на стрес. 

"У дітей частіше спостерігаються страхи, плаксивість, регресивна поведінка (повернення до звичок немовля), соматичні скарги, труднощі з концентрацією. Такі реакції є нормальною відповіддю психіки на хронічний стрес, а не ознакою психічних порушень", - додала психологиня.

Темрява + холод = відчуття втрати контролю: як з цим боротися

Темрява і холод підсилюють тривогу та відчуття небезпеки, а відчуття контролю поступово зникає за відсутності фізичного комфорту. Важливо повернути собі відчуття контролю. 

"Ефективною в таких умовах є самодопомога, спрямована на тілесну регуляцію: тепло (ковдра, теплий одяг, гарячий напій ), повільне дихання з подовженим видихом, контакт із реальними відчуттями тіла, прості повторювані ритуали, наприклад, контакт з твердою поверхнею, фокус на звуках, запахах, тактильних відчуттях. Ці дії допомагають знизити фізіологічну напругу й стабілізувати емоційний стан", - рекомендує психологиня. 

Аби знизити відчуття безпорадності слід зосередитися на тому над чим ви маєте контроль: щодення рутина, організація часу, турбота про базові потреби. 

"Опора також відновлюється через усвідомлення власних цінностей і сенсів, які допомагають витримувати тривалу невизначеність", - додає психолог. 

Як підтримати дитину, коли ви і самі виснажені

Ви можете бути втомленим, але маєте зберегти емоційний контакт з дитиною. Підтримка дітей у важкий період є надзвичайно важливою. Діти орієнтуються на стан дорослого, тому важливо підтримувати емоційний звʼязок. 

"Підтримуючими факторами залишаються рутина, передбачуваність, фізичний контакт і відчуття присутності дорослого. В умовах кризи достатньо бути не ідеальним, а емоційно доступним, щоб дитина бачила "включеність" в своє життя дорослого", - розповідає фахівчиня.

Коли слід бити на сполох і звертатися до спеціаліста

"Психологічна допомога необхідна, якщо тривожні або депресивні симптоми не зменшуються протягом кількох тижнів, порушується сон і здатність до повсякденного функціонування, з’являється відчуття відчуження від себе або нав’язливі думки про безвихідь", -  зазначає  Світлана Арефнія.

Також терапевтка наголошує, що звернення до фахівця в таких умовах - не прояв слабкості, а крок до збереження психологічного здоровʼя. 

УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря.  

Олександра Месенко

СуспільствоЗдоров'я
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Самотність
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія