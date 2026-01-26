Как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками? Шмыгаль заявил о разработке конкретных шагов

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел вечернее заседание Штаба. Речь шла о замещении генерации поврежденных ТЭЦ, гуманитарных грузах от партнеров и цифровой координации, передает УНН.

Основное внимание — работы по восстановлению тепло- и электротеплоснабжения. Разработали конкретные шаги, как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками. Это, в частности, установка когенерационных установок и блочно-модульных котельных. Поставил задачу Киеву срочно просчитать необходимое количество установок, чтобы компенсировать потери - сообщил Шмыгаль.

По его словам, сегодня также была предметная работа с бизнесом региона. Прошлись по каждому предприятию индивидуально, чтобы понять потребности и возможности. Результат диалога конкретный — уже в ближайшее время ожидаем получить дополнительные мегаватты мощности от генерации бизнеса.

Также привлекаем помощь партнеров. За прошедшую неделю получили 31 тонну грузов — генераторы, трансформаторы и другое оборудование от Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии. В ближайшее время ожидаем большую партию генераторов от Литвы и Евросоюза. Благодарен европейским партнерам за быструю реакцию и конкретную помощь в это сложное время - добавил министр.

Связь и цифровая координация — еще один приоритет. Передали генераторы коммунальным предприятиям и провайдерам. Отдельно договорились с городом содействовать тем провайдерам, которые могут обеспечить xPON технологию оптоволоконного интернета в дома. Здесь не должно быть никакой монополии, а люди должны получать качественные услуги связи при любых условиях, резюмировал Шмыгаль.

