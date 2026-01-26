Как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками? Шмыгаль заявил о разработке конкретных шагов

$43.140.03
17:23 • 5628 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 14398 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 15341 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 21738 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 21222 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 35728 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 24439 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 47613 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22421 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41638 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК26 января, 10:52 • 29116 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 13823 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго26 января, 11:59 • 20635 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 9006 просмотра
Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго16:25 • 7690 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05 • 5564 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
16:43 • 14398 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 35728 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 47613 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 40804 просмотра
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Одесская область
Днепропетровская область
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 2806 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 6868 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 9116 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 13878 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 34982 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Бильд

Как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками? Шмыгаль заявил о разработке конкретных шагов

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел заседание Штаба, где обсудили замещение генерации поврежденных ТЭЦ и гуманитарные грузы от партнеров. Украина получила 31 тонну оборудования от Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии, а также ожидает новые поставки.

Как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками? Шмыгаль заявил о разработке конкретных шагов

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел вечернее заседание Штаба. Речь шла о замещении генерации поврежденных ТЭЦ, гуманитарных грузах от партнеров и цифровой координации, передает УНН.

Основное внимание — работы по восстановлению тепло- и электротеплоснабжения. Разработали конкретные шаги, как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками. Это, в частности, установка когенерационных установок и блочно-модульных котельных. Поставил задачу Киеву срочно просчитать необходимое количество установок, чтобы компенсировать потери

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, сегодня также была предметная работа с бизнесом региона. Прошлись по каждому предприятию индивидуально, чтобы понять потребности и возможности. Результат диалога конкретный — уже в ближайшее время ожидаем получить дополнительные мегаватты мощности от генерации бизнеса.

Также привлекаем помощь партнеров. За прошедшую неделю получили 31 тонну грузов — генераторы, трансформаторы и другое оборудование от Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии. В ближайшее время ожидаем большую партию генераторов от Литвы и Евросоюза. Благодарен европейским партнерам за быструю реакцию и конкретную помощь в это сложное время

- добавил министр.

Связь и цифровая координация — еще один приоритет. Передали генераторы коммунальным предприятиям и провайдерам. Отдельно договорились с городом содействовать тем провайдерам, которые могут обеспечить xPON технологию оптоволоконного интернета в дома. Здесь не должно быть никакой монополии, а люди должны получать качественные услуги связи при любых условиях, резюмировал Шмыгаль.

Антонина Туманова

Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Австрия
Европейский Союз
Финляндия
Литва
Норвегия
Испания
Денис Шмыгаль
Киев