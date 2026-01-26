$43.140.03
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 14239 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 15248 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 21643 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 21158 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 35662 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 24419 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 47565 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22413 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41626 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами? Шмигаль заявив про розробку конкретних кроків

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів засідання Штабу, де обговорили заміщення генерації пошкоджених ТЕЦ та гуманітарні вантажі від партнерів. Україна отримала 31 тонну обладнання від Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Австрії, а також очікує нові поставки.

Як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами? Шмигаль заявив про розробку конкретних кроків

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів вечірнє засідання Штабу. Йшлося про заміщення генерації пошкоджених ТЕЦ, гуманітарні вантажі від партнерів та цифрову координацію, передає УНН.

Основна увага — роботи з відновлення тепло та електротеплопостачання.  Розробили конкретні кроки як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами. Це, зокрема, встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень. Поставив завдання Києву терміново прорахувати необхідну кількість установок, щоб компенсувати втрати 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, cьогодні також мали предметну роботу з бізнесом регіону. Пройшлися по кожному підприємству індивідуально, щоб зрозуміти потреби та можливості. Результат діалогу конкретний — вже найближчим часом очікуємо отримати додаткові мегавати потужності від генерації бізнесу.

Також залучаємо допомогу партнерів. За минулий тиждень отримали 31 тонну вантажів — генератори, трансформатори та інше обладнання від Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Австрії. Найближчим часом очікуємо велику партію генераторів від Литви та Євросоюзу. Вдячний європейським партнерам за швидку реакцію та конкретну допомогу в цей складний час 

- додав міністр. 

Зв'язок та цифрова координація — ще один пріоритет. Передали генератори комунальним підприємствам та провайдерам. Окремо домовились із містом сприяти тим провайдерам, які можуть забезпечити xPON технологію оптоволоконного інтернету в будинки. Тут не повинно бути ніякої монополії, а люди мають отримувати якісні послуги зв'язку за будь-яких умов, резюмував Шмигаль.

Антоніна Туманова

