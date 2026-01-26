Як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами? Шмигаль заявив про розробку конкретних кроків
Київ • УНН
Міністр енергетики Денис Шмигаль провів засідання Штабу, де обговорили заміщення генерації пошкоджених ТЕЦ та гуманітарні вантажі від партнерів. Україна отримала 31 тонну обладнання від Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Австрії, а також очікує нові поставки.
Міністр енергетики Денис Шмигаль провів вечірнє засідання Штабу. Йшлося про заміщення генерації пошкоджених ТЕЦ, гуманітарні вантажі від партнерів та цифрову координацію, передає УНН.
Основна увага — роботи з відновлення тепло та електротеплопостачання. Розробили конкретні кроки як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами. Це, зокрема, встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень. Поставив завдання Києву терміново прорахувати необхідну кількість установок, щоб компенсувати втрати
За його словами, cьогодні також мали предметну роботу з бізнесом регіону. Пройшлися по кожному підприємству індивідуально, щоб зрозуміти потреби та можливості. Результат діалогу конкретний — вже найближчим часом очікуємо отримати додаткові мегавати потужності від генерації бізнесу.
Також залучаємо допомогу партнерів. За минулий тиждень отримали 31 тонну вантажів — генератори, трансформатори та інше обладнання від Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Австрії. Найближчим часом очікуємо велику партію генераторів від Литви та Євросоюзу. Вдячний європейським партнерам за швидку реакцію та конкретну допомогу в цей складний час
Зв'язок та цифрова координація — ще один пріоритет. Передали генератори комунальним підприємствам та провайдерам. Окремо домовились із містом сприяти тим провайдерам, які можуть забезпечити xPON технологію оптоволоконного інтернету в будинки. Тут не повинно бути ніякої монополії, а люди мають отримувати якісні послуги зв'язку за будь-яких умов, резюмував Шмигаль.
