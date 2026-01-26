Як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами? Шмигаль заявив про розробку конкретних кроків

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів вечірнє засідання Штабу. Йшлося про заміщення генерації пошкоджених ТЕЦ, гуманітарні вантажі від партнерів та цифрову координацію, передає УНН.

Основна увага — роботи з відновлення тепло та електротеплопостачання. Розробили конкретні кроки як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами. Це, зокрема, встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень. Поставив завдання Києву терміново прорахувати необхідну кількість установок, щоб компенсувати втрати - повідомив Шмигаль.

За його словами, cьогодні також мали предметну роботу з бізнесом регіону. Пройшлися по кожному підприємству індивідуально, щоб зрозуміти потреби та можливості. Результат діалогу конкретний — вже найближчим часом очікуємо отримати додаткові мегавати потужності від генерації бізнесу.

Також залучаємо допомогу партнерів. За минулий тиждень отримали 31 тонну вантажів — генератори, трансформатори та інше обладнання від Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Австрії. Найближчим часом очікуємо велику партію генераторів від Литви та Євросоюзу. Вдячний європейським партнерам за швидку реакцію та конкретну допомогу в цей складний час - додав міністр.

Зв'язок та цифрова координація — ще один пріоритет. Передали генератори комунальним підприємствам та провайдерам. Окремо домовились із містом сприяти тим провайдерам, які можуть забезпечити xPON технологію оптоволоконного інтернету в будинки. Тут не повинно бути ніякої монополії, а люди мають отримувати якісні послуги зв'язку за будь-яких умов, резюмував Шмигаль.

