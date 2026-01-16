Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины

Страна входит в 2026 год с возвращением энергетической тревоги в режим рутины. Новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль публично обозначил ряд шагов, которые должны "подтянуть" систему после ударов и блэкаутов. Впрочем, в профессиональной среде эти решения воспринимают скорее как перечень быстрых управленческих жестов, где самые большие проблемы кроются не в техническом поле, а в правовой сфере, финансах и будущей ответственности.

В пятницу, 16 января, новоизбранный Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в сессионном зале Верховной Рады Украины озвучил ряд антикризисных мер, которые должны помочь преодолеть последствия блэкаута в Украине и не допустить новые, спровоцированные обстрелами ВС РФ. План предусматривает изменения на всех уровнях, начиная от подготовки и развертывания новых "пунктов несокрушимости" и заканчивая новыми условиями для приобретения, распределения и использования электроэнергии. Что это будет означать на практике для украинцев и поможет ли "план Шмыгаля" поддержать и возобновить энергетическую независимость государства, УНН разбирались вместе с экспертом.

Новые пункты несокрушимости, импорт и ручное распределение ресурсов: как Минэнерго хочет преодолевать блэкауты

Для начала напомним, какие именно шаги предложил Денис Шмыгаль, чтобы вывести страну из энергетического кризиса. О большинстве из них глава профильного министерства сделал серию сообщений в своем Telegram-канале.

Среди них — возможность привлечения бригад из других регионов для подключения генераторов в многоквартирных домах.

Следующий шаг — упрощение подключения когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации. На каждый этап исполнителям предлагают давать не более 48 часов.

"Имеем ситуации, когда оборудование привезено, но из-за технических задержек и неготовности документации его установка затягивается", — подчеркнул Шмыгаль.

Еще одна антикризисная мера от Минэнерго — это увеличение количества пунктов несокрушимости. Особое внимание хотят уделить Киеву, хотя утверждают, что другие регионы тоже в фокусе. Опорные пункты, которые обеспечат дополнительным оборудованием для обогрева, питания, зарядки гаджетов, связи, уже определили.

Кроме того, Денис Шмыгаль подчеркивает необходимость провести инвентаризацию необходимых для энергоустойчивости страны ресурсов и "перераспределить их так, чтобы помощь поступала прежде всего тем, кто в ней больше всего нуждается".

Отдельно новый глава Минэнерго обратился к украинскому бизнесу.

"Обращаюсь к бизнесу с настоятельной просьбой выключить наружную рекламу: подсветки, экраны и другие крупные энергоемкие конструкции. Если у вас есть лишняя энергия, вместо яркой рекламы отдайте ее людям", — подчеркнул он.

Есть требования и к государственным организациям. Так, "Укрзализныце", "Нафтогазу", "Укроборонпрому" поручили срочно обеспечить закупку импортированной электроэнергии в объемах не менее 50% от их собственного потребления.

Если говорить о международном измерении, то в профильном министерстве:

ожидают от международных партнеров (без уточнения в целом конкретных стран-союзников и организаций) мощные генераторы, накопители электроэнергии, элементы питания, трансформаторы, средства для ремонта, оборудование;

увеличивают импорт электроэнергии из ЕС (Таким образом, сейчас максимальная мощность для импорта составляет 2,3 ГВт).

Также Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины акцентировал: на повестке дня — усиление защиты энергетических объектов. На работы по защите энергетической инфраструктуры, по его словам, выделили более 50 млрд грн.

А еще Правительство, учитывая введение чрезвычайной ситуации в энергетике, о которой 15 января сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, прибегло к изменениям правил, касавшихся "комендантского часа". Отныне во время него людям разрешат выходить без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до пунктов несокрушимости и пунктов обогрева. Фактически, будет действовать такой подход, как и к перемещению горожан во время воздушной тревоги.

Экономия электричества "по-украински": где заканчивается антикризис и начинаются риски

Объяснить эффективность и реалистичность мер, озвученных главой профильного министерства, УНН попросили соучредителя Института энергетических стратегий, эксперта Юрия Корольчука. Он признает: каждый из этих инструментов "имеет право на существование". Но параллельно они связаны с системными рисками, которые способны обнулить эффект или превратить антикризисные решения в будущие судебные иски и проблемы для государственной сметы.

48 часов на разрешения: экономия времени или долг на будущее?

Самая резонансная часть "энергетического пакета", в которой говорится об упрощении подключения когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок, по оценке собеседника УНН, не о технической возможности подключать новые мощности, а об отступлении от действующих процедур. Если государство, фактически, ускоряет разрешительную систему административным решением, а не изменениями закона, возникает риск легитимности таких разрешений в будущем.

"(Мы отступаем — ред.) от тех норм, которые прописаны в законодательстве. Честно вам скажу, например, если что-то случится, будут ли серьезные глобальные конфликты по поводу того, когда будут принимать решение, что давайте, за 48 часов вы должны там выдать разрешение на установку этой установки. А она, например, там больше выбросов СО2 дает. А мы подписали договор (по выбросам - ред.) с Европейским Союзом, нам их надо сокращать, а мы не можем это сделать. Понимаете, в чем противоречие?" — пояснил Корольчук.

Далее, по его словам, придет в движение классическая цепь: оспаривание, отмена, компенсации, многолетние споры. Для экономики это означает более высокую юридическую неопределенность для инвесторов и подрядчиков, более дорогие контракты и страхование рисков.

Кроме того, существует главный стоп-фактор, который не решает ни одно постановление: деньги. Юрий Корольчук толкует: разрешительные барьеры важны, но еще чаще процесс останавливается на финансировании. Подрядные компании, которые реально могут ставить и подключать оборудование, не работают "в долг" и не стартуют без авансов, материалов и понятного графика оплат. А муниципалитеты в войне нередко физически не имеют ресурса платить быстро.

"В результате государство может получить формально ускоренную процедуру, но фактически те же паузы на этапе: "дайте аванс", "оплатите материалы", "денег нет". Это означает, что эффект "48 часов" легко превращается в информационный, а не инфраструктурный", — резюмирует соучредитель Института энергетических стратегий.

Пункты несокрушимости: количество против качества

Что касается увеличения пунктов несокрушимости, Юрий Корольчук тоже настроен скептически.

По его словам, концепция часто сводится к минимальному функционалу "зарядить телефон и согреться". Нехватка топлива для генераторов, разный уровень организации снижают реальную ценность сети.

Есть еще один, менее публичный, но экономически важный аспект: сеть пунктов без стабильного обеспечения превращается в постоянную статью расходов для местных бюджетов (топливо, логистика, охрана, персонал, ремонт), при этом отдача измеряется не всегда.

"В кризисе это все равно нужно, но как инструмент исправления системы оно не работает", — подчеркивает эксперт в области энергетики.

Инвентаризация ресурсов и риск ручного режима

"Самой скользкой" частью пакета собеседник УНН считает "перераспределение ресурсов": формулировка слишком общая и открывает двери для ручного управления.

"Какие именно ресурсы имеются в виду: электроэнергия, газ, топливо, оборудование, резервные мощности? Газ – это тоже ресурс... Неопределенность порождает простор для селективных решений", — говорит Корольчук.

Эксперт в качестве примера приводит логику на примере топлива для генераторов: если область без острой ситуации получает больше, чем нужно, а критические точки недополучают, это вопрос управления и контроля. В ручном режиме без прозрачных критериев "перераспределение" легко превращается в источник новых коррупционных подозрений.

Импорт электроэнергии из ЕС: дорого, ограничено, с потерями для госкомпаний

Пункт об увеличении импорта электроэнергии эксперт называет экономически неоднозначным.

Во-первых, государство не всегда прозрачно объясняет фактическую цену и финансовое бремя (для бюджета и для госкомпаний).

"Нам пока никто не открывает, сколько мы платим за это все. Имеется в виду не население, а государство. Потому что частный бизнес немного закупает, на самом деле. Есть мощность, которую мы можем максимум импортировать: 2,450 даже больше, мегаватт, 2,450. Реально мы не можем столько выбирать", - объясняет Юрий Корольчук.

Во-вторых, по его словам, импорт имеет физический "потолок" по перетокам: наращивать его безгранично невозможно.

В-третьих, как отмечает эксперт, дневной импорт часто дороже, а значит требует решения: кого заставить покупать более дорогую электроэнергию.

Так, часть нагрузки могут "перекладывать" на крупных потребителей из госсектора (вроде "Укрзализныци" или "Нафтогаза") для их операционных нужд. Это не означает автоматические огромные убытки, но и не создает прибыли: покупка более дорогого ресурса для собственного потребления ухудшает финансовый результат, а значит повышает риск потребности в бюджетной поддержке или перекрестном субсидировании.

"Не думаю, что прямо там такие огромные убытки будут, да. Но, да, они (госкомпании — ред.) не заработают на этом точно, потому что закупают для своих нужд, не на перепродажу", — акцентирует Корольчук.

Комендантский час и "ночные маршруты" до пунктов несокрушимости: почему может возникнуть эффект капли в море

Разрешение на передвижение во время комендантского часа до пунктов несокрушимости эксперт в области энергетики оценил как решение с минимальным практическим эффектом: высказал предположение, что пользоваться будут единицы.

С точки зрения безопасности логика понятна (меньше конфликтов с патрулями), но как инструмент энергетической политики это скорее символический шаг, который не меняет баланс генерации и сетевых ограничений.

Корень кризиса в энергетике, с которым в последние недели столкнулись миллионы украинцев, Корольчук видит в "недоремонтированности системы" и усиленных ракетно-дроновых ударах противника по энергосистеме страны.

Ключевой вывод эксперта звучит так: проблема не появилась внезапно. Морозы и атаки лишь "подсветили" то, что и так было слабым местом. Даже без экстремальных погодных условий и без новых обстрелов ограничения в потреблении света, по его оценке, все равно были бы, потому что инфраструктура входила в сезон неподготовленной: подстанции ремонтировались в оперативном режиме вместо полноценной замены оборудования. А успех прохождения прошлой зимы частично объяснялся более мягкими погодными условиями, а вовсе не завершенным восстановлением энергосистемы.

Аварийные отключения, проблемы с теплом и продовольствием: как живет Украина сейчас

По состоянию на 16 января 2026 года энергосистема Украины остается поврежденной из-за массовых ракетных и дроновых атак ВС РФ, произошедших в последние дни.

Только за прошедшие сутки российские военные атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких областях. Как следствие, без света остались тысячи жителей Харьковской и Запорожской областей.

Потребление электроэнергии остается высоким. Поэтому действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования.

Напряженной остается ситуация в Киеве и Киевской области, где без электроэнергии остались обычные горожане, бизнес, учреждения, образовательные учреждения. Кое-где из-за проблем со светом и теплом люди ощутили дефицит продовольствия.

Из-за совокупности факторов Президент Украины Владимир Зеленский ввел чрезвычайное положение в энергетике.