Майже всі підстанції України отримали захист 2-го рівня - Шмигаль

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що захист другого рівня збудований практично на всіх підстанціях України. Про це він повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Шмигаль, на сьогодні в Україні розроблені дев’ять різних типів і рівнів захисту для об’єктів критичної інфраструктури. Йдеться не лише про енергетичну складову критичної інфраструктури. Він додав, що захисні споруди, які відповідають за енергетичний сектор, зведені на переважній більшості підстанцій.

Практично кожен бетонний саркофаг витримав влучання шахедів. Деякі саркофаги витримали до 20 влучань шахедів. Є влучання ракет. Також витримали - зазначив Шмигаль.

Посадовець додав, що один захист 2 рівня коштує менше ніж 3 млн доларів. За його словами, вартість однієї ракети для системи ППО Patriot становить близько 3 млн доларів. Водночас будівництво одного об’єкта пасивного захисту другого рівня обходиться дешевше.

Нагадаємо

Перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про запланований енергетичний "Рамштайн" за участі Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.