11:02 • 3534 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 5376 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 10710 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 18543 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 23841 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 23272 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 33860 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 37264 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 76439 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 86028 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Майже всі підстанції України отримали захист 2-го рівня - Шмигаль

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Майже всі підстанції України обладнані захистом другого рівня, який витримує до 20 влучань "шахедів" та ракет. Вартість такого захисту менша за ціну однієї ракети Patriot.

Майже всі підстанції України отримали захист 2-го рівня - Шмигаль
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що захист другого рівня збудований практично на всіх підстанціях України. Про це він повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Шмигаль, на сьогодні в Україні розроблені дев’ять різних типів і рівнів захисту для об’єктів критичної інфраструктури. Йдеться не лише про енергетичну складову критичної інфраструктури. Він додав, що захисні споруди, які відповідають за енергетичний сектор, зведені на переважній більшості підстанцій.

Практично кожен бетонний саркофаг витримав влучання шахедів. Деякі саркофаги витримали до 20 влучань шахедів. Є влучання ракет. Також витримали

- зазначив Шмигаль.

Посадовець додав, що один захист 2 рівня коштує менше ніж 3 млн доларів. За його словами, вартість однієї ракети для системи ППО Patriot становить близько 3 млн доларів. Водночас будівництво одного об’єкта пасивного захисту другого рівня обходиться дешевше.

Нагадаємо

Перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про запланований енергетичний "Рамштайн" за участі Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
MIM-104 Patriot
Україна
Денис Шмигаль