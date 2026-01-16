$43.180.08
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Почти все подстанции Украины получили защиту 2-го уровня - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Почти все подстанции Украины оборудованы защитой второго уровня, которая выдерживает до 20 попаданий "шахедов" и ракет. Стоимость такой защиты меньше цены одной ракеты Patriot.

Почти все подстанции Украины получили защиту 2-го уровня - Шмыгаль
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что защита второго уровня построена практически на всех подстанциях Украины. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

Как отметил Шмыгаль, на сегодня в Украине разработаны девять различных типов и уровней защиты для объектов критической инфраструктуры. Речь идет не только об энергетической составляющей критической инфраструктуры. Он добавил, что защитные сооружения, отвечающие за энергетический сектор, возведены на подавляющем большинстве подстанций.

Практически каждый бетонный саркофаг выдержал попадание шахедов. Некоторые саркофаги выдержали до 20 попаданий шахедов. Есть попадания ракет. Также выдержали

- отметил Шмыгаль.

Чиновник добавил, что одна защита 2 уровня стоит менее 3 млн долларов. По его словам, стоимость одной ракеты для системы ПВО Patriot составляет около 3 млн долларов. В то же время строительство одного объекта пассивной защиты второго уровня обходится дешевле.

Напомним

Первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о запланированном энергетическом "Рамштайне" с участием Премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Евгений Устименко

