Енергетичний "Рамштайн" відбудеться найближчими днями - Шмигаль

Проведення енергетичного "Рамштайну" заплановано у найближчі дні, партнери активізувались. Про це повидомив Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті, передає УНН.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, МЗС та Міненерго скликають Енергетичний Рамштайн за дорученням прем'єрки Юлії Свириденко. Україна розраховує на додаткові внески та зобов'язання від союзників.