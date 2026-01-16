Енергетичний "Рамштайн" відбудеться найближчими днями - Шмигаль
Київ • УНН
Перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про запланований енергетичний "Рамштайн" за участі Свириденко. За його словами, партнери активізувались.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, МЗС та Міненерго скликають Енергетичний Рамштайн за дорученням прем'єрки Юлії Свириденко. Україна розраховує на додаткові внески та зобов'язання від союзників.