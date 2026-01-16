Энергетический "Рамштайн" состоится в ближайшие дни - Шмыгаль

Проведение энергетического "Рамштайна" запланировано в ближайшие дни, партнеры активизировались. Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает УНН.

В ближайшие дни с участием Свириденко запланировано проведение энергетического "Рамштайна". Ожидаем участия партнеров. Партнеры активизировались - сообщил Шмыгаль.

Напомним

Как сообщал УНН, МИД и Минэнерго созывают Энергетический Рамштайн по поручению премьера Юлии Свириденко. Украина рассчитывает на дополнительные взносы и обязательства от союзников.