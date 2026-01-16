$43.180.08
11:02 • 464 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки РФ и сложную логистику - Минэкономики
08:50 • 5410 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 13322 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
05:32 • 19150 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 21531 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 32296 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 36373 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 74328 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 84008 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 40012 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Энергетический "Рамштайн" состоится в ближайшие дни - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о запланированном энергетическом "Рамштайне" с участием Свириденко. По его словам, партнеры активизировались.

Энергетический "Рамштайн" состоится в ближайшие дни - Шмыгаль

Проведение энергетического "Рамштайна" запланировано в ближайшие дни, партнеры активизировались. Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает УНН.

В ближайшие дни с участием Свириденко запланировано проведение энергетического "Рамштайна". Ожидаем участия партнеров. Партнеры активизировались 

- сообщил Шмыгаль.

Напомним

Как сообщал УНН, МИД и Минэнерго созывают Энергетический Рамштайн по поручению премьера Юлии Свириденко. Украина рассчитывает на дополнительные взносы и обязательства от союзников.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Юлия Свириденко
Министерство энергетики Украины
Денис Шмыгаль