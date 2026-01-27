Нові російські атаки залишили без світла жителів у 4 областях, від негоди перебої у 10 регіонах - Міненерго
Київ • УНН
Росія знову атакувала енергетику України, спричинивши знеструмлення у чотирьох областях. Дефіцит електроенергії спостерігається у столичному регіоні, а негода залишила без світла жителів у 10 областях.
росія знову атакувала енергетику в Україні, є знеструмлення у чотирьох областях, зберігається значний дефіцит електроенергії у столичному регіоні, у низці областей аварійні відключення, негода залишила без світла жителів у 10 областях, повідомили у вівторок у Міненерго, пише УНН.
Ворожі обстріли
"Внаслідок чергових нічних атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині", - ідеться у повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.
Графіки і аварійні відключення
"У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація напружена, застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми", - зазначили у Міненерго.
Як повідомляється, по всій країні діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення. Головною причиною вимушених обмежень, як вказано, є наслідки обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.
Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.
Наслідки негоди
Через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській, Чернівецькій, Сумській, Житомирській та Київській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі, повідомили у Міненерго.
