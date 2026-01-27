Нові російські атаки залишили без світла жителів у 4 областях, від негоди перебої у 10 регіонах - Міненерго

$43.130.01
51.060.41
ukenru
08:29 • 690 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 3902 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 22794 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 64400 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 40103 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 45156 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 38340 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 60475 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 29742 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 65999 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.5м/с
90%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Допомога від держави підлягає декларуванню: роз’яснення НАЗК26 січня, 23:03 • 9330 перегляди
Тестують систему торгівлі дітьми під прикриттям опіки: на Донеччині окупанти обмежують батьківські права матері сімох дітей - ЦНС27 січня, 00:11 • 10901 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні27 січня, 00:45 • 24128 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 29715 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 15082 перегляди
Публікації
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 32872 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 64411 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 60484 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 66006 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 58256 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олег Синєгубов
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Каліфорнія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 18886 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 18528 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 19251 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 22236 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 40888 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Шахед-136

Нові російські атаки залишили без світла жителів у 4 областях, від негоди перебої у 10 регіонах - Міненерго

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Росія знову атакувала енергетику України, спричинивши знеструмлення у чотирьох областях. Дефіцит електроенергії спостерігається у столичному регіоні, а негода залишила без світла жителів у 10 областях.

Нові російські атаки залишили без світла жителів у 4 областях, від негоди перебої у 10 регіонах - Міненерго

росія знову атакувала енергетику в Україні, є знеструмлення у чотирьох областях, зберігається значний дефіцит електроенергії у столичному регіоні, у низці областей аварійні відключення, негода залишила без світла жителів у 10 областях, повідомили у вівторок у Міненерго, пише УНН

Ворожі обстріли

"Внаслідок чергових нічних атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині", - ідеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Графіки і аварійні відключення

"У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація напружена, застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми", - зазначили у Міненерго.

Як повідомляється, по всій країні діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення. Головною причиною вимушених обмежень, як вказано, є наслідки обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.

Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Наслідки негоди

Через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській, Чернівецькій, Сумській, Житомирській та Київській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі, повідомили у Міненерго.

Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27.01.26, 08:18 • 15171 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Чернівецька область
Донецька область
Хмельницька область
Вінницька область
Тернопільська область
Миколаївська область
Житомирська область
Сумська область
Київська область
Кіровоградська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Україна
Київ