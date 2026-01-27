$43.130.01
51.060.41
ukenru
08:29 • 374 просмотра
Новые российские атаки оставили без света жителей в 4 областях, от непогоды перебои в 10 регионах - Минэнерго

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Россия снова атаковала энергетику Украины, вызвав обесточивание в четырех областях. Дефицит электроэнергии наблюдается в столичном регионе, а непогода оставила без света жителей в 10 областях.

Новые российские атаки оставили без света жителей в 4 областях, от непогоды перебои в 10 регионах - Минэнерго

россия снова атаковала энергетику в Украине, есть обесточивания в четырех областях, сохраняется значительный дефицит электроэнергии в столичном регионе, в ряде областей аварийные отключения, непогода оставила без света жителей в 10 областях, сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"В результате очередных ночных атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Графики и аварийные отключения

"В Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация напряженная, применяются экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации работы энергосистемы", - отметили в Минэнерго.

Как сообщается, по всей стране действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения. Главной причиной вынужденных ограничений, как указано, являются последствия обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.

Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Последствия непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме, сообщили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

