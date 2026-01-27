Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за последствий российских обстрелов в энергосистеме Украины введены аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения, графики обесточивания временно не действуют.
Российские обстрелы вызвали аварийные отключения электроэнергии в ряде областей Украины, сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии
Как указано, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
Аварийные отключения, как отмечается, будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго26.01.26, 18:25 • 12979 просмотров