26 января, 17:23
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
26 января, 16:43
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
26 января, 12:45
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
26 января, 11:57
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
26 января, 10:01
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
26 января, 08:52
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 20076 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 16:43
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 45617 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 10:01
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 47422 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Из-за последствий российских обстрелов в энергосистеме Украины введены аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения, графики обесточивания временно не действуют.

Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго

Российские обстрелы вызвали аварийные отключения электроэнергии в ряде областей Украины, сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии

- сообщили в компании.

Как указано, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Аварийные отключения, как отмечается, будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго26.01.26, 18:25 • 12979 просмотров

Юлия Шрамко

