Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго

Российские обстрелы вызвали аварийные отключения электроэнергии в ряде областей Украины, сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии - сообщили в компании.

Как указано, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Аварийные отключения, как отмечается, будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

