Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго

$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 7048 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 13938 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 16543 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 29486 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 22278 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 42885 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 21623 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 39292 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23485 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 28445 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
93%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы26 января, 07:59 • 32191 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26 января, 09:18 • 28620 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 33609 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 23854 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59 • 16339 просмотра
публикации
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 29498 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 42891 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 33800 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 39297 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 116214 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 3330 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 4038 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 10310 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 33509 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 32846 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
McDonnell Douglas F-15 Eagle

Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго

Киев • УНН

 • 628 просмотра

27 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго

Завтра по всей Украине планируют отключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.

Завтра, 27 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты 

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно! 

- подчеркнули в Укрэнерго.

Украинская энергетика пережила самую сложную неделю со времен блэкаута 2022 года - Свириденко25.01.26, 22:51 • 10038 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина