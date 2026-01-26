Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго

Завтра по всей Украине планируют отключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.

Завтра, 27 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно! - подчеркнули в Укрэнерго.

