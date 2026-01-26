Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго
Киев • УНН
27 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Завтра по всей Украине планируют отключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 27 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
