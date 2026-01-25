Украинская энергетика пережила самую сложную неделю со времен блэкаута 2022 года - Свириденко
Киев • УНН
Эта неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года после двух комбинированных атак 20 и 23 января. Правительство вводит надбавки для ремонтных бригад, расширяет сеть "Пунктов несокрушимости" и оказывает поддержку бизнесу.
Эта неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года. Об этом в Telegram сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует УНН.
Подробности
По ее словам, после двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предыдущих обстрелов, энергосистема испытала чрезвычайную нагрузку.
Восстановление энергосистемы
Одновременно без света после первой атаки оставалось до 85% потребителей, в конце недели уже 60% было запитано. Более 180 бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников круглосуточно восстанавливают электроснабжение. Водолазы ГСЧС в течение недели работали в ледяной воде, чтобы отремонтировать трубы одной из ТЭЦ.
Правительство максимально нарастило импорт электроэнергии, а также создало условия для быстрого подключения распределенной генерации. Все обращения бизнеса на платформе "Пульс" по подключению когенерационных установок в срочном порядке готово обрабатывать Минэкономики
Поддержка работников ремонтных бригад
Вводится надбавка в 20 000 грн для энергетиков, тепловиков, коммунальщиков и железнодорожников, работающих в опасных условиях.
Поддержка людей
Правительство расширило сеть Пунктов несокрушимости - опорные пункты будут работать до 48 часов непрерывно. По всей стране функционирует более 10 600 пунктов, которыми за неделю воспользовалось более 130 тысяч человек. В районах жилых массивов, где в домах нет газового отопления, действуют пункты горячего питания.
Особое внимание - маломобильным людям. Минсоцполитики обрабатывает запросы таких граждан по номеру 112 в первоочередном порядке. Организован регулярный обход таких граждан для оказания помощи в условиях отсутствия тепла в домах. ГСЧС развернуло дополнительные пункты помощи с койко-местами для маломобильных людей
Поддержка бизнеса
Малый и средний бизнес получит дополнительную поддержку. ФОПы 2-й и 3-й групп, имеющие хотя бы одного наемного работника, смогут оформить одноразовую помощь от 7 500 до 15 000 грн на генераторы, их ремонт и топливо. Для предпринимателей будут действовать кредиты под 0% на покупку энергетического оборудования.
Обеспечение связи
Совместно с мобильными операторами правительство обеспечивает резервное питание базовых станций, чтобы украинцы оставались на связи даже во время длительных отключений.
Продовольственная безопасность - отдельный фокус правительства. Находимся на постоянной связи с агропроизводителями, которые обеспечивают стабильное производство и поставки продукции даже во время отключений
Помощь общинам
На этой неделе Кабмин направил 2,56 млрд грн из резервного фонда бюджета на мобильную генерацию для областей с критической потребностью - Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Также оказывается другая поддержка пострадавшим общинам и энергетическим компаниям, в частности за счет хаба при Минэнерго и ГСЧС.
Международная поддержка
По итогам заседания "Энергетического Рамштайна" было принято решение о передаче странами G7+ в ближайшее время 6 000 единиц крупного энергетического оборудования для быстрых ремонтов и предоставлении дополнительных взносов в Фонд поддержки энергетики Украины.
"Спасибо всем, кто день и ночь восстанавливает свет, тепло и жизнь в общинах даже после самых мощных атак", - резюмировала Свириденко.
Напомним
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что 22 января в Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской области и на Днепровщине.
