Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року - Свириденко

$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:28 • 7458 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
16:32 • 11886 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
16:17 • 12122 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
15:48 • 11535 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 13682 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 14383 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 14156 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15360 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26333 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 44496 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.5м/с
85%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Підозрюваний у найбільшому пограбуванні ювелірних виробів у США уникнув суду - Fox News25 січня, 11:20 • 6780 перегляди
Україну накриє похолодання до -16 градусів, але потім прийде потепління: прогноз на 26 січня25 січня, 11:58 • 10648 перегляди
Україна отримала французькі ударні дрони Rodeur з дальністю до 500 км25 січня, 12:10 • 8300 перегляди
Троє людей загинули в ДТП на Вінниччині за участю двох автомобілівPhoto25 січня, 12:40 • 4402 перегляди
Білий шпіц лукашенка має більше прав, ніж народ білорусі - Зеленський25 січня, 13:25 • 4192 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 86841 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 100630 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 109482 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 103005 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 103904 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Саламаха Орест Ігорович
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Литва
Китай
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 20589 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 20654 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 37129 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 37509 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 50440 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Bild
Шахед-136

Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року - Свириденко

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року після двох комбінованих атак 20 та 23 січня. Уряд запроваджує надбавки для ремонтних бригад, розширює мережу "Пунктів незламності" та надає підтримку бізнесу.

Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року - Свириденко

Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Про це у Telegram повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує УНН.

Деталі

За її словами, після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема зазнала надзвичайного навантаження.

Відновлення енергосистеми

Одночасно без світла після першої атаки залишалося до 85% споживачів, наприкінці тижня вже 60% було заживлено. Понад 180 бригад енергетиків, комунальників і залізничників цілодобово відновлюють електропостачання. Водолази ДСНС протягом тижня працювали у крижаній воді, щоб відремонтувати труби однієї з ТЕЦ.

Уряд максимально наростив імпорт електроенергії, а також створив умови для швидкого підключення розподіленої генерації. Усі звернення бізнесу на платформі "Пульс" щодо підключення когенераційних установок у терміновому порядку готове опрацьовувати Мінекономіки

- зазначила глава уряду.

Підтримка працівників ремонтних бригад

Запроваджується надбавка у 20 000 грн для енергетиків, тепловиків, комунальників та залізничників, які працюють у небезпечних умовах.

Підтримка людей

Уряд розширив мережу Пунктів незламності - опорні пункти працюватимуть до 48 годин безперервно. По всій країні функціонує понад 10 600 пунктів, якими за тиждень скористалося більше 130 тисяч людей. У районах житлових масивів, де в будинках немає газового опалення, діють пункти гарячого харчування.

Особлива увага - маломобільним людям. Мінсоцполітики опрацьовує запити таких громадян за номером 112 у першочерговому порядку. Організовано регулярний обхід таких громадян для надання допомоги в умовах відсутності тепла в оселях. ДСНС розгорнуло додаткові пункти допомоги з ліжкомісцями для маломобільних людей

- написала Свириденко.

Підтримка бізнесу

Малий і середній бізнес отримає додаткову підтримку. ФОПи 2-ї і 3-ї груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, зможуть оформити одноразову допомогу від 7 500 до 15 000 грн на генератори, їхній ремонт та пальне. Для підприємців діятимуть кредити під 0% на купівлю енергетичного обладнання.

Забезпечення зв’язку

Спільно з мобільними операторами уряд забезпечує резервне живлення базових станцій, щоб українці залишалися на зв’язку навіть під час тривалих відключень.

Продовольча безпека - окремий фокус уряду. Перебуваємо на постійному зв’язку з агровиробниками, які забезпечують стабільне виробництво й постачання продукції навіть під час відключень

- вказала Свириденко.

Допомога громадам

Цього тижня Кабмін спрямував 2,56 млрд грн з резервного фонду бюджету на мобільну генерацію для областей із критичною потребою - Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської. Також надається інша підтримка постраждалим громадам та енергетичним компаніям, зокрема за рахунок хабу при Міненерго та ДСНС.

Міжнародна підтримка

За підсумками засідання "Енергетичного Рамштайну" було ухвалено рішення про передачу країнами G7+ найближчим часом 6 000 одиниць великого енергетичного обладнання для швидких ремонтів та надання додаткових внесків до Фонду підтримки енергетики України.

"Дякуємо всім, хто день і ніч відновлює світло, тепло та життя в громадах навіть після найпотужніших атак", - резюмувала Свириденко.

Нагадаємо

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що 22 січня в Україні був найважчий день для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Найскладніша ситуація в Києві, Київській області та на Дніпровщині.

В Міненерго показали, як відновлюється енергетика України після масованих російських ударів25.01.26, 11:44 • 8648 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЕкономіка
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство соціальної політики України
Міністерство енергетики України
Україна