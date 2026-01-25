Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року - Свириденко

Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Про це у Telegram повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує УНН.

Деталі

За її словами, після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема зазнала надзвичайного навантаження.

Відновлення енергосистеми

Одночасно без світла після першої атаки залишалося до 85% споживачів, наприкінці тижня вже 60% було заживлено. Понад 180 бригад енергетиків, комунальників і залізничників цілодобово відновлюють електропостачання. Водолази ДСНС протягом тижня працювали у крижаній воді, щоб відремонтувати труби однієї з ТЕЦ.

Уряд максимально наростив імпорт електроенергії, а також створив умови для швидкого підключення розподіленої генерації. Усі звернення бізнесу на платформі "Пульс" щодо підключення когенераційних установок у терміновому порядку готове опрацьовувати Мінекономіки - зазначила глава уряду.

Підтримка працівників ремонтних бригад

Запроваджується надбавка у 20 000 грн для енергетиків, тепловиків, комунальників та залізничників, які працюють у небезпечних умовах.

Підтримка людей

Уряд розширив мережу Пунктів незламності - опорні пункти працюватимуть до 48 годин безперервно. По всій країні функціонує понад 10 600 пунктів, якими за тиждень скористалося більше 130 тисяч людей. У районах житлових масивів, де в будинках немає газового опалення, діють пункти гарячого харчування.

Особлива увага - маломобільним людям. Мінсоцполітики опрацьовує запити таких громадян за номером 112 у першочерговому порядку. Організовано регулярний обхід таких громадян для надання допомоги в умовах відсутності тепла в оселях. ДСНС розгорнуло додаткові пункти допомоги з ліжкомісцями для маломобільних людей - написала Свириденко.

Підтримка бізнесу

Малий і середній бізнес отримає додаткову підтримку. ФОПи 2-ї і 3-ї груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, зможуть оформити одноразову допомогу від 7 500 до 15 000 грн на генератори, їхній ремонт та пальне. Для підприємців діятимуть кредити під 0% на купівлю енергетичного обладнання.

Забезпечення зв’язку

Спільно з мобільними операторами уряд забезпечує резервне живлення базових станцій, щоб українці залишалися на зв’язку навіть під час тривалих відключень.

Продовольча безпека - окремий фокус уряду. Перебуваємо на постійному зв’язку з агровиробниками, які забезпечують стабільне виробництво й постачання продукції навіть під час відключень - вказала Свириденко.

Допомога громадам

Цього тижня Кабмін спрямував 2,56 млрд грн з резервного фонду бюджету на мобільну генерацію для областей із критичною потребою - Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської. Також надається інша підтримка постраждалим громадам та енергетичним компаніям, зокрема за рахунок хабу при Міненерго та ДСНС.

Міжнародна підтримка

За підсумками засідання "Енергетичного Рамштайну" було ухвалено рішення про передачу країнами G7+ найближчим часом 6 000 одиниць великого енергетичного обладнання для швидких ремонтів та надання додаткових внесків до Фонду підтримки енергетики України.

"Дякуємо всім, хто день і ніч відновлює світло, тепло та життя в громадах навіть після найпотужніших атак", - резюмувала Свириденко.

Нагадаємо

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що 22 січня в Україні був найважчий день для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Найскладніша ситуація в Києві, Київській області та на Дніпровщині.

