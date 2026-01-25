В Міненерго показали, як відновлюється енергетика України після масованих російських ударів

$43.170.00
Ексклюзив
08:49 • 2084 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 18515 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 36347 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 31114 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 40238 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 38306 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 48467 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 45027 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35719 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29712 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів25 січня, 00:06 • 11835 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США25 січня, 00:41 • 15788 перегляди
Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об'єктів - МВС25 січня, 01:15 • 10145 перегляди
ЄС занепокоєний широкими повноваженнями Трампа в Раді миру - Reuters25 січня, 01:52 • 5042 перегляди
ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО25 січня, 03:35 • 13906 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 75040 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 88187 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 101107 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 94914 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 95899 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ігор Клименко
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Харків
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 16593 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 17017 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 33693 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 34301 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 47254 перегляди
Опалення
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Fox News

В Міненерго показали, як відновлюється енергетика України після масованих російських ударів

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Міненерго оприлюднило відео про відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак росії. Система тримається завдяки важкій праці енергетиків, які працюють без вихідних.

В Міненерго показали, як відновлюється енергетика України після масованих російських ударів

У Міненерго оприлюднили  відео про те, як триває відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак росії в умовах важкої зими. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

У Міненерго наголосили, що у важких умовах, система тримається завдяки важкій праці людей.

Найскладніша зима, яка тримається на людях. На енергетиках, які працюють без вихідних - вдень і вночі, у мороз. Щоразу, коли ворог намагається зламати нас, занурити у темряву та холод, посіяти паніку та зневіру наші енергетики, комунальники, залізничники, рятувальники відновлюють усе, що зруйнувала росія. Завдяки цим людям світло повертається в оселі українців, лікарні, школи та на підприємства. Завдяки їм після темряви знову перемагає світло

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Внаслідок російських ударів по Україні в суботу пошкоджено 170 об’єктів, включаючи житлові будинки та інфраструктуру. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, розгорнуто пункти незламності та обігріву.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Україна