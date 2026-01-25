В Міненерго показали, як відновлюється енергетика України після масованих російських ударів

У Міненерго оприлюднили відео про те, як триває відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак росії в умовах важкої зими. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

У Міненерго наголосили, що у важких умовах, система тримається завдяки важкій праці людей.

Найскладніша зима, яка тримається на людях. На енергетиках, які працюють без вихідних - вдень і вночі, у мороз. Щоразу, коли ворог намагається зламати нас, занурити у темряву та холод, посіяти паніку та зневіру наші енергетики, комунальники, залізничники, рятувальники відновлюють усе, що зруйнувала росія. Завдяки цим людям світло повертається в оселі українців, лікарні, школи та на підприємства. Завдяки їм після темряви знову перемагає світло - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Внаслідок російських ударів по Україні в суботу пошкоджено 170 об’єктів, включаючи житлові будинки та інфраструктуру. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, розгорнуто пункти незламності та обігріву.