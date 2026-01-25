В Минэнерго показали, как восстанавливается энергетика Украины после массированных российских ударов

В Минэнерго обнародовали видео о том, как идет восстановление энергетической инфраструктуры после массированных атак россии в условиях тяжелой зимы. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Подробности

В Минэнерго подчеркнули, что в тяжелых условиях система держится благодаря тяжелому труду людей.

Самая сложная зима, которая держится на людях. На энергетиках, которые работают без выходных - днем и ночью, в мороз. Каждый раз, когда враг пытается сломить нас, погрузить во тьму и холод, посеять панику и уныние, наши энергетики, коммунальщики, железнодорожники, спасатели восстанавливают все, что разрушила россия. Благодаря этим людям свет возвращается в дома украинцев, больницы, школы и на предприятия. Благодаря им после темноты снова побеждает свет - говорится в сообщении.

Напомним

В результате российских ударов по Украине в субботу повреждено 170 объектов, включая жилые дома и инфраструктуру. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, развернуты пункты несокрушимости и обогрева.