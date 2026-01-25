Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС

Внаслідок російських ударів у суботу по Україні було пошкоджено 170 об’єктів, у тому числі житлові будинки та критична інфраструктура. Про в телеефірі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, нині тривають аварійно-відновлювальні роботи. Так, рятувальники ДСНС у Києві, Харкові та інших містах України ліквідовують наслідки атак та максимально залучені до аварійно-відновлюваних робіт. Разом з енергетиками та комунальними службами надзвичайники працюють над тим, аби світло та тепло повернулося в оселі громадян.

Міністр також повідомив про роботу пунктів незламності, куди люди можуть звертатися за необхідною допомогою.

Тільки в Києві розгорнуто 1300 пунктів незламності, але ми пішли паралельним шляхом й між житловими будинками в мікрорайонах міста Києва розгорнули пункти обігріву. На цей момент працює 91 пункт, на ранок розгортаємо ще два великих пункти обігріву - розповів Клименко.

Він додав, що пункти незламності та обігріву працюють цілодобово. На цих локаціях можна зігрітися, зарядити гаджети та скористатися зв’язком.

Нагадаємо

Станом на вечір суботи, 24 січня, 800 тисяч абонентів у Києві знеструмлено через екстрені відключення світла. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергосистема не встигає відновитися через постійні атаки ворога.

