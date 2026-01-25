Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС

$43.170.00
24 січня, 18:16 • 8538 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 16222 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 20348 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 29841 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 31608 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 45454 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 42732 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 34592 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29090 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 65869 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
У Німеччині більше ніж половина населення вважає США загрозою, а не союзником - ЗМІ24 січня, 15:38 • 5040 перегляди
Нічна атака рф на Київ 24 січня: патрульна поліція показали кадриVideo24 січня, 15:58 • 4162 перегляди
Енергетики відновили світло для 88 тисяч осель Деснянського району Києва після атаки рф 24 січня24 січня, 17:13 • 4944 перегляди
Народився у Харкові і вербував найманців в Сирії для "вагнера": кого росія відправила на переговори в Абу-Дабі24 січня, 17:59 • 3868 перегляди
Атака рф на Київ 24 січня: поліція знешкодила бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою пів тонниPhotoVideo20:15 • 4656 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 65870 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 79806 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 95168 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 89362 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 90373 перегляди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 13437 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 14262 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 31287 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 31772 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 45079 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Внаслідок російських ударів по Україні в суботу пошкоджено 170 об’єктів, включаючи житлові будинки та інфраструктуру. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, розгорнуто пункти незламності та обігріву.

Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС

Внаслідок російських ударів у суботу по Україні було пошкоджено 170 об’єктів, у тому числі житлові будинки та критична інфраструктура. Про в телеефірі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, нині тривають аварійно-відновлювальні роботи. Так, рятувальники ДСНС у Києві, Харкові та інших містах України ліквідовують наслідки атак та максимально залучені до аварійно-відновлюваних робіт. Разом з енергетиками та комунальними службами надзвичайники працюють над тим, аби світло та тепло повернулося в оселі громадян.

Міністр також повідомив про роботу пунктів незламності, куди люди можуть звертатися за необхідною допомогою.

Тільки в Києві розгорнуто 1300 пунктів незламності, але ми пішли паралельним шляхом й між житловими будинками в мікрорайонах міста Києва розгорнули пункти обігріву. На цей момент працює 91 пункт, на ранок розгортаємо ще два великих пункти обігріву

- розповів Клименко.

Він додав, що пункти незламності та обігріву працюють цілодобово. На цих локаціях можна зігрітися, зарядити гаджети та скористатися зв’язком.

Нагадаємо

Станом на вечір суботи, 24 січня, 800 тисяч абонентів у Києві знеструмлено через екстрені відключення світла. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергосистема не встигає відновитися через постійні атаки ворога.

Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК24.01.26, 18:43 • 16217 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Ігор Клименко
Київ
Харків