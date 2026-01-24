Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК

Фото: ДТЕК

Після місяців російських ракетних і дронових ударів по об’єктах критичної інфраструктури Україна наближається до гуманітарної катастрофи, а будь-яка майбутня мирна угода повинна передбачати припинення атак на енергетику. Про це в інтерв’ю Reuters заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, передає УНН.

Деталі

За його словами, Україна пережила два тижні з температурою від -15 до -20 градусів за Цельсієм, а росія завдавала ударів по об'єктах транспортування, зберігання та виробництва газу. Він зазначив, що росія, яка майже чотири роки тому розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, з жовтня 2025 року веде кампанію "енергетичного терору", завдаючи ударів по електростанціях і перевантажуючи системи протиповітряної оборони.

Ми на межі гуманітарної катастрофи. Люди отримують електроенергію протягом 3-4 годин, а потім мають 10-15-годинну перерву. У нас є багатоквартирні будинки, які вже тижні як не мають опалення - заявив Тимченко.

Він додав, що Україна тримається завдяки імпорту газу, зокрема зі Сполучених Штатів, оскільки атаки змусили газові, вугільні та гідроелектростанції працювати нижче своєї потужності.

За його словами, ДТЕК втратила 60–70 % своїх виробничих потужностей і зазнала збитків на сотні мільйонів доларів.

Також Тимченко заявив, що відновлення енергетичного сектору коштуватиме 65–70 мільярдів доларів. Він посилається на оцінки Світового банку, і додав, що в багатьох випадках мають бути задіяні повністю нових активів.

Ми говоримо скоріше про побудову нової енергетичної системи в Україні, а не просто про реконструкцію - сказав він.

Крім того, Україна має прискорити будівництво децентралізованих об'єктів генерації, включаючи нові сонячні проекти, зелені парки та сховища. Ця децентралізація означає, що енергетичні активи буде складніше вразити дронами та ракетами, сказав Тимченко.

Ми не можемо розраховувати на підписання мирної угоди. Ми повинні почати готуватися вже сьогодні - заявив він, додавши, що Україна повинна запастися критично важливим обладнанням та посилити протиповітряну оборону.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про максимальне нарощування імпорту та введення нових альтернативних потужностей.