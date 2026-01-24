Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Киев • УНН
Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Восстановление энергосектора оценивается в 65–70 миллиардов долларов, что потребует строительства новой энергетической системы.
После месяцев российских ракетных и беспилотных ударов по объектам критической инфраструктуры Украина приближается к гуманитарной катастрофе, а любое будущее мирное соглашение должно предусматривать прекращение атак на энергетику. Об этом в интервью Reuters заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает УНН.
Детали
По его словам, Украина пережила две недели с температурой от -15 до -20 градусов по Цельсию, а россия наносила удары по объектам транспортировки, хранения и производства газа. Он отметил, что россия, которая почти четыре года назад начала полномасштабное вторжение в Украину, с октября 2025 года ведет кампанию "энергетического террора", нанося удары по электростанциям и перегружая системы противовоздушной обороны.
Мы на грани гуманитарной катастрофы. Люди получают электроэнергию в течение 3-4 часов, а затем имеют 10-15-часовой перерыв. У нас есть многоквартирные дома, которые уже недели как не имеют отопления
Он добавил, что Украина держится благодаря импорту газа, в частности из Соединенных Штатов, поскольку атаки заставили газовые, угольные и гидроэлектростанции работать ниже своей мощности.
По его словам, ДТЭК потеряла 60–70 % своих производственных мощностей и понесла убытки на сотни миллионов долларов.
Также Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора будет стоить 65–70 миллиардов долларов. Он ссылается на оценки Всемирного банка и добавил, что во многих случаях должны быть задействованы полностью новые активы.
Мы говорим скорее о построении новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции
Кроме того, Украина должна ускорить строительство децентрализованных объектов генерации, включая новые солнечные проекты, зеленые парки и хранилища. Эта децентрализация означает, что энергетические активы будет сложнее поразить дронами и ракетами, сказал Тимченко.
Мы не можем рассчитывать на подписание мирного соглашения. Мы должны начать готовиться уже сегодня
Напомним
