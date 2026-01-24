$43.170.01
50.520.15
ukenru
16:43 • 456 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 11499 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 20682 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 24968 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 41295 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 39829 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 32800 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28155 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 58470 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 53419 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
12-летний мальчик умер в больнице от травм после нападения акулы в Австралии24 января, 06:59 • 9924 просмотра
"Нельзя медлить с ПВО, нельзя закрывать глаза на эти удары": Зеленский отреагировал на атаку рф более 370 дронами и 21 ракетойPhoto24 января, 07:16 • 4596 просмотра
Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW24 января, 08:12 • 8640 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 10885 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ11:07 • 7660 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 58459 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 74014 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 90772 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 85722 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 86888 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Абу-Даби
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ11:07 • 7826 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 10966 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 29595 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 29608 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 43390 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Бильд

Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Восстановление энергосектора оценивается в 65–70 миллиардов долларов, что потребует строительства новой энергетической системы.

Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Фото: ДТЭК

После месяцев российских ракетных и беспилотных ударов по объектам критической инфраструктуры Украина приближается к гуманитарной катастрофе, а любое будущее мирное соглашение должно предусматривать прекращение атак на энергетику. Об этом в интервью Reuters заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает УНН.

Детали

По его словам, Украина пережила две недели с температурой от -15 до -20 градусов по Цельсию, а россия наносила удары по объектам транспортировки, хранения и производства газа. Он отметил, что россия, которая почти четыре года назад начала полномасштабное вторжение в Украину, с октября 2025 года ведет кампанию "энергетического террора", нанося удары по электростанциям и перегружая системы противовоздушной обороны.

Мы на грани гуманитарной катастрофы. Люди получают электроэнергию в течение 3-4 часов, а затем имеют 10-15-часовой перерыв. У нас есть многоквартирные дома, которые уже недели как не имеют отопления

- заявил Тимченко.

Он добавил, что Украина держится благодаря импорту газа, в частности из Соединенных Штатов, поскольку атаки заставили газовые, угольные и гидроэлектростанции работать ниже своей мощности.

По его словам, ДТЭК потеряла 60–70 % своих производственных мощностей и понесла убытки на сотни миллионов долларов.

Также Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора будет стоить 65–70 миллиардов долларов. Он ссылается на оценки Всемирного банка и добавил, что во многих случаях должны быть задействованы полностью новые активы.

Мы говорим скорее о построении новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции

- сказал он.

Кроме того, Украина должна ускорить строительство децентрализованных объектов генерации, включая новые солнечные проекты, зеленые парки и хранилища. Эта децентрализация означает, что энергетические активы будет сложнее поразить дронами и ракетами, сказал Тимченко.

Мы не можем рассчитывать на подписание мирного соглашения. Мы должны начать готовиться уже сегодня

- заявил он, добавив, что Украина должна запастись критически важным оборудованием и усилить противовоздушную оборону.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о максимальном наращивании импорта и введении новых альтернативных мощностей.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Всемирный банк
Reuters
ДТЭК
Соединённые Штаты
Украина