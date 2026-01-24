Україна максимально можливо наростила імпорт та вводить нові потужності на тлі атак рф на енергетику - Прем'єр

$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 5012 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 12162 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 19177 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 35113 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 34967 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 30698 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 26760 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 52654 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 47927 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22006 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Популярнi новини
Прогнози Греммі-2026: Кендрік Ламар та Леді Гага готуються до тріумфу24 січня, 02:31 • 4404 перегляди
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен відвідала Гренландію після відмови Трампа від силового сценарію24 січня, 02:50 • 5584 перегляди
Чому Україні ймовірно доведеться схилитися до сценарію "диктованого миру" - експерти24 січня, 03:13 • 6246 перегляди
Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану24 січня, 03:49 • 3702 перегляди
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"24 січня, 06:01 • 6622 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 52654 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 69211 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 87158 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 82617 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 83913 перегляди
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 2004 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 3252 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 28215 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 27822 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 42014 перегляди
Україна максимально можливо наростила імпорт та вводить нові потужності на тлі атак рф на енергетику - Прем'єр

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Після чергової атаки рф на енергетику України Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про максимальне нарощування імпорту та введення нових альтернативних потужностей. Уряд працює над відновленням пошкодженої генерації та підтримкою населення.

Україна максимально можливо наростила імпорт та вводить нові потужності на тлі атак рф на енергетику - Прем'єр

Україна максимально можливо наростила імпорт, а також вводяться нові альтернативні потужності. Про це після нової атаки рф на енергетику повідомила Премʼєр-міністр Юлія Свириденко в Telegram, передає УНН

Деталі 

"Провели щоденний селектор для координації дій із відновлення енергосистеми після чергової російської атаки. Ворог цинічно, зокрема із застосуванням балістики, атакував Київ та область, Сумську, Чернігівську та Харківську області. У Харкові понад 30 людей поранені. У Києві росіяни знову прицільно били по цивільній інфраструктурі та енергетиці. Одна жінка загинула, мої співчуття рідним загиблої. Ще двоє людей поранені", - написала Свириденко. 

Вона зазначила, рятувальники, енергетики та комунальники безперервно працюють на місцях для відновлення.

Уряд робить усе для того, щоб якнайшвидше повернути людям світло та тепло. Зокрема, оперативно відновлюємо пошкоджену генерацію, максимально можливо наростили імпорт, вводимо нові альтернативні потужності. Особлива увага - маломобільним людям. Міністерства та всі служби працюють для їх підтримки. Не менш активною має бути і влада на місцях. Фокус також - на будинках, у яких тривалий час не відновлюється теплопостачання

- вказала Премʼєр.

Нагадаємо 

Міжнародні партнери на засіданні "енергетичного Рамштайну" G7+ підтвердили готовність продовжувати підтримку України. 

Павло Башинський

