Україна максимально можливо наростила імпорт та вводить нові потужності на тлі атак рф на енергетику - Прем'єр

Україна максимально можливо наростила імпорт, а також вводяться нові альтернативні потужності. Про це після нової атаки рф на енергетику повідомила Премʼєр-міністр Юлія Свириденко в Telegram, передає УНН.

Деталі

"Провели щоденний селектор для координації дій із відновлення енергосистеми після чергової російської атаки. Ворог цинічно, зокрема із застосуванням балістики, атакував Київ та область, Сумську, Чернігівську та Харківську області. У Харкові понад 30 людей поранені. У Києві росіяни знову прицільно били по цивільній інфраструктурі та енергетиці. Одна жінка загинула, мої співчуття рідним загиблої. Ще двоє людей поранені", - написала Свириденко.

Вона зазначила, рятувальники, енергетики та комунальники безперервно працюють на місцях для відновлення.

Уряд робить усе для того, щоб якнайшвидше повернути людям світло та тепло. Зокрема, оперативно відновлюємо пошкоджену генерацію, максимально можливо наростили імпорт, вводимо нові альтернативні потужності. Особлива увага - маломобільним людям. Міністерства та всі служби працюють для їх підтримки. Не менш активною має бути і влада на місцях. Фокус також - на будинках, у яких тривалий час не відновлюється теплопостачання - вказала Премʼєр.

Нагадаємо

Міжнародні партнери на засіданні "енергетичного Рамштайну" G7+ підтвердили готовність продовжувати підтримку України.