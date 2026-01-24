Украина максимально нарастила импорт и вводит новые мощности на фоне атак РФ на энергетику - Премьер

Украина максимально нарастила импорт, а также вводятся новые альтернативные мощности. Об этом после новой атаки РФ на энергетику сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, передает УНН.

Подробности

"Провели ежедневный селектор для координации действий по восстановлению энергосистемы после очередной российской атаки. Враг цинично, в том числе с применением баллистики, атаковал Киев и область, Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. В Харькове более 30 человек ранены. В Киеве россияне снова прицельно били по гражданской инфраструктуре и энергетике. Одна женщина погибла, мои соболезнования родным погибшей. Еще два человека ранены", - написала Свириденко.

Она отметила, что спасатели, энергетики и коммунальщики непрерывно работают на местах для восстановления.

Правительство делает все для того, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет и тепло. В частности, оперативно восстанавливаем поврежденную генерацию, максимально нарастили импорт, вводим новые альтернативные мощности. Особое внимание - маломобильным людям. Министерства и все службы работают для их поддержки. Не менее активной должна быть и власть на местах. Фокус также - на домах, в которых длительное время не восстанавливается теплоснабжение - указала Премьер.

Напомним

Международные партнеры на заседании "энергетического Рамштайна" G7+ подтвердили готовность продолжать поддержку Украины.