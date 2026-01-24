$43.170.01
Эксклюзив
10:00 • 5010 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
07:25 • 12160 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 19176 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 35112 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 34966 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 30697 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 26760 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 52651 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 47927 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 22006 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина максимально нарастила импорт и вводит новые мощности на фоне атак РФ на энергетику - Премьер

Киев • УНН

 • 2 просмотра

После очередной атаки РФ на энергетику Украины Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о максимальном наращивании импорта и введении новых альтернативных мощностей. Правительство работает над восстановлением поврежденной генерации и поддержкой населения.

Украина максимально нарастила импорт и вводит новые мощности на фоне атак РФ на энергетику - Премьер

Украина максимально нарастила импорт, а также вводятся новые альтернативные мощности. Об этом после новой атаки РФ на энергетику сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, передает УНН.

Подробности

"Провели ежедневный селектор для координации действий по восстановлению энергосистемы после очередной российской атаки. Враг цинично, в том числе с применением баллистики, атаковал Киев и область, Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. В Харькове более 30 человек ранены. В Киеве россияне снова прицельно били по гражданской инфраструктуре и энергетике. Одна женщина погибла, мои соболезнования родным погибшей. Еще два человека ранены", - написала Свириденко.

Она отметила, что спасатели, энергетики и коммунальщики непрерывно работают на местах для восстановления.

Правительство делает все для того, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет и тепло. В частности, оперативно восстанавливаем поврежденную генерацию, максимально нарастили импорт, вводим новые альтернативные мощности. Особое внимание - маломобильным людям. Министерства и все службы работают для их поддержки. Не менее активной должна быть и власть на местах. Фокус также - на домах, в которых длительное время не восстанавливается теплоснабжение

- указала Премьер.

Напомним

Международные партнеры на заседании "энергетического Рамштайна" G7+ подтвердили готовность продолжать поддержку Украины.

Павел Башинский

