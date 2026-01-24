"Енергетичний Рамштайн": в уряді повідомили, яку допомогу отримають від партнерів G7+

На засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ міжнародні партнери підтвердили готовність продовжувати підтримку України новими пакетами гуманітарної допомоги, повідомили у Мінрозвитку, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, зокрема йдеться про такі пакети допомоги:

США – понад $400 млн;

Велика Британія – майже €23 млн;

Нідерланди – €23 млн;

Німеччина – €60 млн;

Італія – €10 млн, додатково €50 млн закладено в бюджеті на 2026 рік.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час засідання подякував партнерам за швидке реагування та практичну допомогу вже у січні:

Європейська комісія – 447 генераторів для Києва та громад по всій країні, з фокусом на прифронтові області;

Польща – майже 400 генераторів для Київської області;

Італія – 78 котлів високої потужності;

Литва – 90 генераторів;

Німеччина (GIZ) – блочно-модульні котельні загальною потужністю 16 МВт;

Швейцарія – до 500 тис. євро для Харківської та Київської областей;

Японія – 140 генераторів малої та середньої потужності, 60 трансформаторів, 2 когенераційні установки;

Франція – понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт та інше обладнання;

"Ключовими напрямами подальшої спільної роботи, окрім розширення децентралізованої генерації для забезпечення теплопостачання та водопостачання, визначено також наповнення Національного резерву мобільного енергетичного обладнання, формування "банку" критичного обладнання для оперативного реагування після атак, а також масштабування фізичного захисту енергообʼєктів", - зазначили у Мінрозвитку.

