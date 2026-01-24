"Енергетичний Рамштайн": в уряді повідомили, яку допомогу отримають від партнерів G7+

$43.170.01
50.520.15
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 1402 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 7832 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 16554 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 32362 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 32741 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 29781 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 26117 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 49934 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 45585 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21633 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Міннесоті сотні підприємств закрилися на знак протесту проти рейдів ICE24 січня, 00:50 • 6892 перегляди
Патентна війна у світі технологій: на творців окулярів Ray-Ban Meta подали багатомільярдний позов24 січня, 01:01 • 4812 перегляди
Дипломатичний скандал: заяви Дональда Трампа про союзників по НАТО в Афганістані викликали хвилю обурення24 січня, 01:21 • 4116 перегляди
Мексика може припинити постачання нафти на Кубу через погрози Трампа24 січня, 01:47 • 3906 перегляди
Китай обрав тактику вичікування та стриманості в Давосі на тлі конфліктів США – Reuters24 січня, 02:11 • 3770 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 49934 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 66950 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 85539 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 80972 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 82385 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Харків
Білий дім
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 1594 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 27432 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 27010 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 41302 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 56273 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм

"Енергетичний Рамштайн": в уряді повідомили, яку допомогу отримають від партнерів G7+

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Міжнародні партнери на засіданні "енергетичного Рамштайну" G7+ підтвердили готовність продовжувати підтримку України. Країни нададуть понад $400 млн, майже €23 млн, €23 млн, €60 млн, €10 млн та інші пакети допомоги.

"Енергетичний Рамштайн": в уряді повідомили, яку допомогу отримають від партнерів G7+

На засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ міжнародні партнери підтвердили готовність продовжувати підтримку України новими пакетами гуманітарної допомоги, повідомили у Мінрозвитку, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, зокрема йдеться про такі пакети допомоги:

  • США – понад $400 млн;
    • Велика Британія – майже €23 млн;
      • Нідерланди – €23 млн;
        • Німеччина – €60 млн;
          • Італія – €10 млн, додатково €50 млн закладено в бюджеті на 2026 рік.

            Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час засідання подякував партнерам за швидке реагування та практичну допомогу вже у січні:

            • Європейська комісія – 447 генераторів для Києва та громад по всій країні, з фокусом на прифронтові області;
              • Польща – майже 400 генераторів для Київської області;
                • Італія – 78 котлів високої потужності;
                  • Литва – 90 генераторів;
                    • Німеччина (GIZ) – блочно-модульні котельні загальною потужністю 16 МВт;
                      • Швейцарія – до 500 тис. євро для Харківської та Київської областей;
                        • Японія – 140 генераторів малої та середньої потужності, 60 трансформаторів, 2 когенераційні установки;
                          • Франція – понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт та інше обладнання;

                            "Ключовими напрямами подальшої спільної роботи, окрім розширення децентралізованої генерації для забезпечення теплопостачання та водопостачання,  визначено також наповнення Національного резерву мобільного енергетичного обладнання, формування "банку" критичного обладнання для оперативного реагування після атак, а також масштабування фізичного захисту енергообʼєктів", - зазначили у Мінрозвитку.

                            США постійно відслідковують енергетичну ситуацію в Україні та продовжують надавати гумдопомогу - Стефанішина23.01.26, 22:25 • 3578 переглядiв

                            Юлія Шрамко

                            Економіка
                            Техніка
                            Графіки відключень електроенергії
                            Державний бюджет
                            Енергетика
                            Опалення
                            Воєнний стан
                            Війна в Україні
                            Відключення світла
                            Блекаут 
                            Електроенергія
                            Київська область
                            Харківська область
                            благодійність
                            Європейська комісія
                            Швейцарія
                            Франція
                            Литва
                            Велика Британія
                            Італія
                            Німеччина
                            Нідерланди
                            Японія
                            Сполучені Штати Америки
                            Київ
                            Польща