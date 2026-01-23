США постійно відслідковують енергетичну ситуацію в Україні та продовжують надавати гумдопомогу - Стефанішина
Київ • УНН
США постійно відслідковують енергетичну ситуацію в Україні, враховують нагальні потреби та продовжують надавати гуманітарну допомогу. Також триває реалізація проєктів з підтримки відновлення енергетичної інфраструктури.
США підтвердили, що постійно відслідковують енергетичну ситуацію в Україні, враховують нагальні потреби і продовжують надання гуманітарної допомоги українцям. Про це повідомила посолка України Ольга Стефанішина, передає УНН.
Сьогодні під час термінової Координаційної зустрічі G7+ з питань енергетичної підтримки України США підтвердили, що постійно відслідковують ситуацію в Україні, враховують нагальні потреби і продовжують надання гуманітарної допомоги українцям. Також триває реалізація ряду проєктів і програм з підтримки ремонту й відновлення енергетичної інфраструктури
Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть 20 тис грн до зарплати - Свириденко23.01.26, 20:41 • 1430 переглядiв
Додамо
За її словами, премʼєрка України Юлія Свириденко поінформувала партнерів про ситуацію в енергетичному секторі України, а також актуальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.
Вдячні за участь представників Дерджепартаменту та Міненерго США, за підтримку Сполучених Штатів та заклик до інших учасників збільшити допомогу Україні цієї зими - резюмувала Стефанішина.
Ситуація в енергетиці ускладнилася: Укренерго пояснило причину аварійних відключень23.01.26, 15:28 • 2376 переглядiв