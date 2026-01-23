США постійно відслідковують енергетичну ситуацію в Україні та продовжують надавати гумдопомогу - Стефанішина

США підтвердили, що постійно відслідковують енергетичну ситуацію в Україні, враховують нагальні потреби і продовжують надання гуманітарної допомоги українцям. Про це повідомила посолка України Ольга Стефанішина, передає УНН.

Сьогодні під час термінової Координаційної зустрічі G7+ з питань енергетичної підтримки України США підтвердили, що постійно відслідковують ситуацію в Україні, враховують нагальні потреби і продовжують надання гуманітарної допомоги українцям. Також триває реалізація ряду проєктів і програм з підтримки ремонту й відновлення енергетичної інфраструктури - повідомила Стефанішина.

Додамо

За її словами, премʼєрка України Юлія Свириденко поінформувала партнерів про ситуацію в енергетичному секторі України, а також актуальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.

Вдячні за участь представників Дерджепартаменту та Міненерго США, за підтримку Сполучених Штатів та заклик до інших учасників збільшити допомогу Україні цієї зими - резюмувала Стефанішина.

