США постійно відслідковують енергетичну ситуацію в Україні та продовжують надавати гумдопомогу - Стефанішина

$43.170.01
50.520.15
ukenru
19:10 • 2588 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 7098 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 17386 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 18201 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 16262 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 23578 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 49309 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21570 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24455 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 33284 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 20425 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 20167 перегляди
Вдарив мою дружину у груди зі словами “за*бали ви всі”: Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка23 січня, 14:25 • 5622 перегляди
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft16:14 • 10582 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка17:02 • 4402 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12 • 17388 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 49310 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 73077 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 68866 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 71254 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 20194 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 20453 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 36472 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 51844 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 46489 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Дипломатка

США постійно відслідковують енергетичну ситуацію в Україні та продовжують надавати гумдопомогу - Стефанішина

Київ • УНН

 • 54 перегляди

США постійно відслідковують енергетичну ситуацію в Україні, враховують нагальні потреби та продовжують надавати гуманітарну допомогу. Також триває реалізація проєктів з підтримки відновлення енергетичної інфраструктури.

США постійно відслідковують енергетичну ситуацію в Україні та продовжують надавати гумдопомогу - Стефанішина

США підтвердили, що постійно відслідковують енергетичну ситуацію в Україні, враховують нагальні потреби і продовжують надання гуманітарної допомоги українцям. Про це повідомила посолка України Ольга Стефанішина, передає УНН.

Сьогодні під час термінової Координаційної зустрічі G7+ з питань енергетичної підтримки України США підтвердили, що постійно відслідковують ситуацію в Україні, враховують нагальні потреби і продовжують надання гуманітарної допомоги українцям. Також триває реалізація ряду проєктів і програм з підтримки ремонту й відновлення енергетичної інфраструктури 

- повідомила Стефанішина.

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть 20 тис грн до зарплати - Свириденко23.01.26, 20:41 • 1430 переглядiв

Додамо

За її словами, премʼєрка України Юлія Свириденко поінформувала партнерів про ситуацію в енергетичному секторі України, а також актуальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.

Вдячні за участь представників Дерджепартаменту та Міненерго США, за підтримку Сполучених Штатів та заклик до інших учасників збільшити допомогу Україні цієї зими - резюмувала Стефанішина.

Ситуація в енергетиці ускладнилася: Укренерго пояснило причину аварійних відключень23.01.26, 15:28 • 2376 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Державний департамент США
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки
Україна