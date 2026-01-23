Ситуація в енергетиці ускладнилася: Укренерго пояснило причину аварійних відключень

Сьогодні вранці 23 січня ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася. У більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення. В Укренерго пояснили, чому це сталося і чого чекати надалі, пише УНН.

Головна причина вимушених відключень – це наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії. Енергосистема все ще оговтується від завданих ударів. Сьогодні вранці ситуація ускладнилася, тому що одразу кілька об'єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт - йдеться у повідомленні.

Чому це стається?

Обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування – вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту.

Для того, щоб зберегти баланс в енергосистемі і не допустити неконтрольованих знеструмлень, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування, диспетчери мусили вдатися до екстрених заходів і застосувати аварійні відключення.

Який прогноз?

Енергетики вже працюють над відновленням. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу. Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об'єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів.

Просимо із розумінням поставитись до ситуації. Будь ласка, споживайте сьогодні електроенергію максимально раціонально - додали в Укренерго.

