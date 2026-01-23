Без графіків: низка областей переведена на аварійні відключення світла
Київ • УНН
В Україні зранку діють аварійні відключення електроенергії в кількох областях через наслідки російських обстрілів. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.
В Україні у низці областей з ранку діють аварійні відключення електроенергії, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють
Як вказано, енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, додали у НЕК.
