Без графиков: ряд областей переведен на аварийные отключения света
Киев • УНН
В Украине утром действуют аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях из-за последствий российских обстрелов. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.
В Украине в ряде областей с утра действуют аварийные отключения электроэнергии, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют
Как указано, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, добавили в НЭК.
