Без графиков: ряд областей переведен на аварийные отключения света

Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 3098 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 5796 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-РФ: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 16712 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 39319 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 51892 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 38574 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов
22 января, 14:44 • 32187 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 22761 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 21291 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
США представили "генеральный план" восстановления Газы как процветающего хаба
Джей Ди Вэнс призвал власти Миннеаполиса к сотрудничеству с ICE для уменьшения "хаоса"
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 45376 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песней
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей
Без графиков: ряд областей переведен на аварийные отключения света

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Украине утром действуют аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях из-за последствий российских обстрелов. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

Без графиков: ряд областей переведен на аварийные отключения света

В Украине в ряде областей с утра действуют аварийные отключения электроэнергии, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют

- отметили в компании.

Как указано, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, добавили в НЭК.

Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль22.01.26, 21:51 • 39330 просмотров

Юлия Шрамко

