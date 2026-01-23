Ситуация в энергетике усложнилась: Укрэнерго объяснило причину аварийных отключений
Киев • УНН
23 января в Украине применены аварийные отключения из-за последствий ракетных атак и выхода объектов генерации в аварийный ремонт. Энергетики работают над восстановлением, ожидается возвращение к плановым графикам.
Сегодня утром 23 января ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения. В Укрэнерго объяснили, почему это произошло и чего ждать дальше, пишет УНН.
Главная причина вынужденных отключений – это последствия массированных ракетно-дроновых атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Энергосистема все еще оправляется от нанесенных ударов. Сегодня утром ситуация осложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт
Почему это происходит?
Оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений – уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и нуждаются в остановке для ремонта.
Для того чтобы сохранить баланс в энергосистеме и не допустить неконтролируемых обесточиваний, угрожающих долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования, диспетчеры должны были прибегнуть к экстренным мерам и применить аварийные отключения.
Какой прогноз?
Энергетики уже работают над восстановлением. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть. Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов.
Просим с пониманием отнестись к ситуации. Пожалуйста, потребляйте сегодня электроэнергию максимально рационально
