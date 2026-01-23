$43.170.01
12:59 • 1422 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 5830 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 17283 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 11558 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 14330 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 23116 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 58158 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 32307 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 30908 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
23 января, 06:33 • 29142 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
Ситуация в энергетике усложнилась: Укрэнерго объяснило причину аварийных отключений

Киев • УНН

 • 110 просмотра

23 января в Украине применены аварийные отключения из-за последствий ракетных атак и выхода объектов генерации в аварийный ремонт. Энергетики работают над восстановлением, ожидается возвращение к плановым графикам.

Ситуация в энергетике усложнилась: Укрэнерго объяснило причину аварийных отключений

Сегодня утром 23 января ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения. В Укрэнерго объяснили, почему это произошло и чего ждать дальше, пишет УНН.

Главная причина вынужденных отключений – это последствия массированных ракетно-дроновых атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Энергосистема все еще оправляется от нанесенных ударов. Сегодня утром ситуация осложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт

- говорится в сообщении.

Почему это происходит?

Оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений – уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и нуждаются в остановке для ремонта.

Для того чтобы сохранить баланс в энергосистеме и не допустить неконтролируемых обесточиваний, угрожающих долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования, диспетчеры должны были прибегнуть к экстренным мерам и применить аварийные отключения.

Какой прогноз?

Энергетики уже работают над восстановлением. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть. Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов.

Просим с пониманием отнестись к ситуации. Пожалуйста, потребляйте сегодня электроэнергию максимально рационально

- добавили в Укрэнерго.

Ольга Розгон

