США постоянно отслеживают энергетическую ситуацию в Украине и продолжают оказывать гумпомощь - Стефанишина
Киев • УНН
США постоянно отслеживают энергетическую ситуацию в Украине, учитывают насущные потребности и продолжают оказывать гуманитарную помощь. Также продолжается реализация проектов по поддержке восстановления энергетической инфраструктуры.
США подтвердили, что постоянно отслеживают энергетическую ситуацию в Украине, учитывают насущные потребности и продолжают оказание гуманитарной помощи украинцам. Об этом сообщила посол Украины Ольга Стефанишина, передает УНН.
Сегодня во время срочной Координационной встречи G7+ по вопросам энергетической поддержки Украины США подтвердили, что постоянно отслеживают ситуацию в Украине, учитывают насущные потребности и продолжают оказание гуманитарной помощи украинцам. Также продолжается реализация ряда проектов и программ по поддержке ремонта и восстановления энергетической инфраструктуры
Добавим
По ее словам, премьер-министр Украины Юлия Свириденко проинформировала партнеров о ситуации в энергетическом секторе Украины, а также актуальных потребностях в восстановлении энергетической инфраструктуры.
Благодарны за участие представителей Госдепартамента и Минэнерго США, за поддержку Соединенных Штатов и призыв к другим участникам увеличить помощь Украине этой зимой - резюмировала Стефанишина.
