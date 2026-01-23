США постоянно отслеживают энергетическую ситуацию в Украине и продолжают оказывать гумпомощь - Стефанишина

$43.170.01
50.520.15
ukenru
19:10 • 2552 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 7038 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12 • 17351 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 18160 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 16245 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 23564 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 49287 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 21564 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24449 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 33279 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 20425 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 20167 просмотра
"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника23 января, 14:25 • 5622 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft16:14 • 10582 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен17:02 • 4402 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей15:12 • 17341 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 49280 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 73058 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 68842 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 71230 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 20173 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 20433 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 36462 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 51831 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 46481 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка

США постоянно отслеживают энергетическую ситуацию в Украине и продолжают оказывать гумпомощь - Стефанишина

Киев • УНН

 • 14 просмотра

США постоянно отслеживают энергетическую ситуацию в Украине, учитывают насущные потребности и продолжают оказывать гуманитарную помощь. Также продолжается реализация проектов по поддержке восстановления энергетической инфраструктуры.

США постоянно отслеживают энергетическую ситуацию в Украине и продолжают оказывать гумпомощь - Стефанишина

США подтвердили, что постоянно отслеживают энергетическую ситуацию в Украине, учитывают насущные потребности и продолжают оказание гуманитарной помощи украинцам. Об этом сообщила посол Украины Ольга Стефанишина, передает УНН.

Сегодня во время срочной Координационной встречи G7+ по вопросам энергетической поддержки Украины США подтвердили, что постоянно отслеживают ситуацию в Украине, учитывают насущные потребности и продолжают оказание гуманитарной помощи украинцам. Также продолжается реализация ряда проектов и программ по поддержке ремонта и восстановления энергетической инфраструктуры 

- сообщила Стефанишина.

Энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать 20 тыс. грн к зарплате - Свириденко23.01.26, 20:41 • 1416 просмотров

Добавим

По ее словам, премьер-министр Украины Юлия Свириденко проинформировала партнеров о ситуации в энергетическом секторе Украины, а также актуальных потребностях в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Благодарны за участие представителей Госдепартамента и Минэнерго США, за поддержку Соединенных Штатов и призыв к другим участникам увеличить помощь Украине этой зимой - резюмировала Стефанишина.

Ситуация в энергетике усложнилась: Укрэнерго объяснило причину аварийных отключений23.01.26, 15:28 • 2372 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Украина