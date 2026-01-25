800 тисяч киян залишаються без світла через екстрені відключення - Шмигаль
Київ • УНН
Станом на вечір суботи, 24 січня, 800 тисяч абонентів у Києві знеструмлено через екстрені відключення світла. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергосистема не встигає відновитися через постійні атаки ворога.
Деталі
За його словами, постійні атаки ворога наразі не дають стабілізувати ситуацію в енергетиці.
Енергосистема не встигає відновитися. Без світла в столиці через екстрені відключення - понад 800 тисяч абонентів. Дефіцит потужності зберігається
Він уточнив, що за останні дні з одного з хабів Міненерго було розподілено більш ніж 143 тони гуманітарної допомоги. Зокрема, йдеться про генератори, трансформатори, кабелі та насоси.
Допомога надійшла енергетикам Києва та області, Сумщини, Харківщини та іншим регіонам. Плануємо передати частину генераторів від міжнародних партнерів у пункти обігріву ДСНС, аби забезпечити людей електрикою у період відключень
Він додав, що додаткове обладнання очікується від Словаччини, Швейцарії, Нідерландів, Азербайджану, Італії, Латвії та Польщі.
Нагадаємо
Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що Україна наближається до гуманітарної катастрофи через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
