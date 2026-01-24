Через нічну атаку рф на енергетику знеструмлення у Києві та трьох областях - Міненерго

Через нічну атаку рф на енергетику знеструмлення у Києві та трьох областях, складна ситуація у столичному регіоні, повідомили у суботу в Міненерго, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Вночі ворог завдавав масованого удару по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині", - ідеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Графіки, обмеження та аварійні відключення

"Складна ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині діють графіки аварійних відключень. Також оператори системи розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. На Одещині також продовжують діяти мережеві обмеження", - сказано у повідомленні.

"У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Також в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - зазначили у Міненерго.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

"Головна причина вимушених відключень – наслідки масованої атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії сьогодні вночі", - наголосили у Міненерго.

У зв’язку із постійними атаками російської федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб у столиці, регіонах та громадах, зазначили в Міненерго.

