07:25 • 4206 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 14195 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 30101 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 30711 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 28408 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 25503 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 47120 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 42480 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 21216 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 27805 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
Графики отключений электроэнергии
Из-за ночной атаки РФ на энергетику обесточивание в Киеве и трех областях - Минэнерго

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Ночью враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого обесточены потребители в Киеве, Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Из-за ночной атаки РФ на энергетику обесточивание в Киеве и трех областях - Минэнерго

Из-за ночной атаки РФ на энергетику обесточены Киев и три области, сложная ситуация в столичном регионе, сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Ночью враг нанес массированный удар по энергетической инфраструктуре страны. В результате есть обесточенные потребители в Киеве и Киевской, Черниговской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Более 1,2 млн потребителей без света в Киеве и Чернигове после ночной атаки рф - вице-премьер

Графики, ограничения и аварийные отключения

"Сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области действуют графики аварийных отключений. Также операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. В Одесской области также продолжают действовать сетевые ограничения", - сказано в сообщении.

"В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Также в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - отметили в Минэнерго.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

"Главная причина вынужденных отключений – последствия массированной атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии сегодня ночью", - подчеркнули в Минэнерго.

В связи с постоянными атаками Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и общинах, отметили в Минэнерго.

Украинцев предупредили об аварийных отключениях света после атаки рф

Юлия Шрамко

