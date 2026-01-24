Из-за ночной атаки РФ на энергетику обесточивание в Киеве и трех областях - Минэнерго

Из-за ночной атаки РФ на энергетику обесточены Киев и три области, сложная ситуация в столичном регионе, сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Ночью враг нанес массированный удар по энергетической инфраструктуре страны. В результате есть обесточенные потребители в Киеве и Киевской, Черниговской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Графики, ограничения и аварийные отключения

"Сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области действуют графики аварийных отключений. Также операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. В Одесской области также продолжают действовать сетевые ограничения", - сказано в сообщении.

"В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Также в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - отметили в Минэнерго.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

"Главная причина вынужденных отключений – последствия массированной атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии сегодня ночью", - подчеркнули в Минэнерго.

В связи с постоянными атаками Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и общинах, отметили в Минэнерго.

