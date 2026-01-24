Более 1,2 млн потребителей без света в Киеве и Чернигове после ночной атаки рф - вице-премьер

В Киеве и Чернигове после ночной атаки рф без света более 1,2 млн потребителей, в столице подачу воды планируют возобновить в течение дня, сообщил в субботу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

По его словам, продолжается ликвидация последствий массированного обстрела по мирным городам Украины. "Под ударами Киев и область, Черниговщина, Сумщина, Харьковщина. Враг выпустил более 370 дронов и 21 ракету различных типов", - указал вице-премьер.

Киев

В Киеве более 800 тысяч абонентов - без электричества. Нарушение теплоснабжения зафиксировано в около 6 тысячах домов, в более 2 тысячах - полностью отсутствует. В результате ночных обстрелов есть перебои с водоснабжением левобережной части города и Печерском районе Правого берега. Подачу воды планируем возобновить в течение дня - сообщил Кулеба.

Чернигов

В Чернигове - без света более 400 тысяч потребителей. Все котельные работают, теплом город обеспечен. Водоснабжение также в наличии благодаря альтернативным источникам питания - указал вице-премьер.

"Координируем действия с местными властями для скорейшей ликвидации последствий. Все экстренные службы, коммунальщики, ремонтные бригады работают на местах", - подчеркнул Кулеба.

