Более 1,2 млн потребителей без света в Киеве и Чернигове после ночной атаки рф - вице-премьер

$43.170.01
50.520.15
ukenru
07:25 • 3686 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 13810 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 29750 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 30387 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 28182 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 25383 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 46614 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 41944 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 21138 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 27746 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зимняя стихия в Азии: По меньшей мере 20 человек погибли из-за снегопадов и лавин в Пакистане и Афганистане23 января, 23:31 • 4468 просмотра
Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера23 января, 23:49 • 10514 просмотра
170 миллионов американцев под ударом рекордной снежной бури: ожидается Нацгвардия и "морозные землетрясения"24 января, 00:10 • 8346 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая24 января, 00:22 • 18086 просмотра
В Миннесоте сотни предприятий закрылись в знак протеста против рейдов ICE24 января, 00:50 • 3936 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 46614 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 64861 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 84141 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 79654 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 81129 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Игорь Терехов
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Гренландия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 26811 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 26303 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 40743 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 55776 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 50030 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Кх-59
Шахед-136

Более 1,2 млн потребителей без света в Киеве и Чернигове после ночной атаки рф - вице-премьер

Киев • УНН

 • 310 просмотра

В Киеве и Чернигове более 1,2 млн потребителей остались без света после ночной атаки. В столице планируется восстановить водоснабжение в течение дня.

Более 1,2 млн потребителей без света в Киеве и Чернигове после ночной атаки рф - вице-премьер

В Киеве и Чернигове после ночной атаки рф без света более 1,2 млн потребителей, в столице подачу воды планируют возобновить в течение дня, сообщил в субботу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

По его словам, продолжается ликвидация последствий массированного обстрела по мирным городам Украины. "Под ударами Киев и область, Черниговщина, Сумщина, Харьковщина. Враг выпустил более 370 дронов и 21 ракету различных типов", - указал вице-премьер.

Киев

В Киеве более 800 тысяч абонентов - без электричества. Нарушение теплоснабжения зафиксировано в около 6 тысячах домов, в более 2 тысячах - полностью отсутствует. В результате ночных обстрелов есть перебои с водоснабжением левобережной части города и Печерском районе Правого берега. Подачу воды планируем возобновить в течение дня

- сообщил Кулеба.

Чернигов

В Чернигове - без света более 400 тысяч потребителей. Все котельные работают, теплом город обеспечен. Водоснабжение также в наличии благодаря альтернативным источникам питания

- указал вице-премьер.

"Координируем действия с местными властями для скорейшей ликвидации последствий. Все экстренные службы, коммунальщики, ремонтные бригады работают на местах", - подчеркнул Кулеба.

88 тыс. семей в Киеве без света после атаки рф - ДТЭК24.01.26, 10:07 • 940 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Украина
Чернигов
Киев