88 тыс. семей в Киеве без света после атаки рф - ДТЭК
Киев • УНН
После массированной атаки рф 24 января 88 тысяч семей в Киеве остались без света. В Деснянском районе отключено электричество, ДТЭК работает над восстановлением.
В Киеве 88 тысяч семей остались без света после массированной атаки рф в ночь на 24 января, сообщили в ДТЭК в субботу, пишет УНН.
Киев: 88 000 семей временно без света после массированной атаки. Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества. В первую очередь возвращаем питание объектам критической инфраструктуры
Как отметили в энергокомпании, "погода мешает, но бригады работают без остановок, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома".
В Киеве продолжаются экстренные отключения. Графики пока не работают.
На фоне этого, по данным КГГА, в Киеве будут временно ограничивать освещение парков и скверов.
"Из-за дефицита электроэнергии в столице приняли решение поэтапно ограничивать и выключать наружное освещение в парках и скверах - для рационального использования энергоресурсов", - говорится в сообщении.
Как указано, в вечернее время до начала комендантского часа и после его завершения:
- светодиодные фонари работают в энергосберегающем режиме – до 20% мощности;
- другие светильники включают частично – примерно 30% от общего количества.
"Во время комендантского часа наружное освещение в городе выключается полностью", - отметили в КГГА.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объясняют: большинство светильников в парках и скверах - устаревшие и не имеют возможности регулировать яркость. В условиях ограниченного энергоснабжения их эксплуатация нецелесообразна, поэтому освещение таких локаций будут выключать полностью.
Отключение происходит поэтапно и преимущественно вручную - специалисты КП "Киевгорсвет" работают так, чтобы сохранить освещение улиц и основных магистралей, указали в КГГА.