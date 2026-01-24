88 тыс. семей в Киеве без света после атаки рф - ДТЭК

В Киеве 88 тысяч семей остались без света после массированной атаки рф в ночь на 24 января, сообщили в ДТЭК в субботу, пишет УНН.

Киев: 88 000 семей временно без света после массированной атаки. Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества. В первую очередь возвращаем питание объектам критической инфраструктуры - сообщили в ДТЭК.

Как отметили в энергокомпании, "погода мешает, но бригады работают без остановок, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома".

В Киеве продолжаются экстренные отключения. Графики пока не работают.

Украинцев предупредили об аварийных отключениях света после атаки рф

На фоне этого, по данным КГГА, в Киеве будут временно ограничивать освещение парков и скверов.

"Из-за дефицита электроэнергии в столице приняли решение поэтапно ограничивать и выключать наружное освещение в парках и скверах - для рационального использования энергоресурсов", - говорится в сообщении.

Как указано, в вечернее время до начала комендантского часа и после его завершения:

светодиодные фонари работают в энергосберегающем режиме – до 20% мощности;

другие светильники включают частично – примерно 30% от общего количества.

"Во время комендантского часа наружное освещение в городе выключается полностью", - отметили в КГГА.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объясняют: большинство светильников в парках и скверах - устаревшие и не имеют возможности регулировать яркость. В условиях ограниченного энергоснабжения их эксплуатация нецелесообразна, поэтому освещение таких локаций будут выключать полностью.

Отключение происходит поэтапно и преимущественно вручную - специалисты КП "Киевгорсвет" работают так, чтобы сохранить освещение улиц и основных магистралей, указали в КГГА.