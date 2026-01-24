$43.170.01
50.520.15
ukenru
07:25 • 2562 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 12945 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 28927 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 29599 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 27568 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 25212 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 45654 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 40849 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 20985 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 27592 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
88 тис. родин у Києві без світла після атаки рф - ДТЕК

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Після масованої атаки рф 24 січня 88 тисяч родин у Києві залишилися без світла. У Деснянському районі відключено електрику, ДТЕК працює над відновленням.

88 тис. родин у Києві без світла після атаки рф - ДТЕК

У Києві 88 тисяч родин залишилися без світла після масованої атаки рф у ніч на 24 січня, повідомили у ДТЕК у суботу, пише УНН.

Київ: 88 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики. Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури

- повідомили у ДТЕК.

Як зазначили в енергокомпанії, "погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки".

У Києві тривають екстрені відключення. Графіки наразі не працюють.

Українців попередили про аварійні відключення світла після атаки рф24.01.26, 09:43 • 820 переглядiв

На тлі цього, за даними КМДА, у Києві тимчасово обмежуватимуть освітлення парків і скверів.

"Через дефіцит електроенергії в столиці ухвалили рішення поетапно обмежувати та вимикати зовнішнє освітлення в парках і скверах - задля раціонального використання енергоресурсів", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, у вечірній час до початку комендантської години та після її завершення:

  • світлодіодні ліхтарі працюють в енергоощадному режимі – до 20% потужності;
    • інші світильники вмикають частково – приблизно 30% від загальної кількості.

      "Під час комендантської години зовнішнє освітлення в місті вимикається повністю", - зазначили у КМДА.

      У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснюють: більшість світильників у парках і скверах - застарілі й не мають можливості регулювати яскравість. В умовах обмеженого енергопостачання їх експлуатація недоцільна, тому освітлення таких локацій вимикатимуть повністю.

      Вимкнення відбувається поетапно та переважно вручну - фахівці КП "Київміськсвітло" працюють так, щоб зберегти освітлення вулиць і основних магістралей, вказали у КМДА.

      Юлія Шрамко

