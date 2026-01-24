88 тис. родин у Києві без світла після атаки рф - ДТЕК

У Києві 88 тисяч родин залишилися без світла після масованої атаки рф у ніч на 24 січня, повідомили у ДТЕК у суботу, пише УНН.

Київ: 88 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики. Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури - повідомили у ДТЕК.

Як зазначили в енергокомпанії, "погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки".

У Києві тривають екстрені відключення. Графіки наразі не працюють.

Українців попередили про аварійні відключення світла після атаки рф

На тлі цього, за даними КМДА, у Києві тимчасово обмежуватимуть освітлення парків і скверів.

"Через дефіцит електроенергії в столиці ухвалили рішення поетапно обмежувати та вимикати зовнішнє освітлення в парках і скверах - задля раціонального використання енергоресурсів", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, у вечірній час до початку комендантської години та після її завершення:

світлодіодні ліхтарі працюють в енергоощадному режимі – до 20% потужності;

інші світильники вмикають частково – приблизно 30% від загальної кількості.

"Під час комендантської години зовнішнє освітлення в місті вимикається повністю", - зазначили у КМДА.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснюють: більшість світильників у парках і скверах - застарілі й не мають можливості регулювати яскравість. В умовах обмеженого енергопостачання їх експлуатація недоцільна, тому освітлення таких локацій вимикатимуть повністю.

Вимкнення відбувається поетапно та переважно вручну - фахівці КП "Київміськсвітло" працюють так, щоб зберегти освітлення вулиць і основних магістралей, вказали у КМДА.