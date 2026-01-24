Українців попередили про аварійні відключення світла після атаки рф

У кількох областях України введено аварійні відключення електроенергії після чергової масованої атаки рф на енергетику, повідомили у суботу у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - у кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють - повідомили у компанії.

Енергетики, як вказано, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали в Укренерго.

