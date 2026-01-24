$43.170.01
Українців попередили про аварійні відключення світла після атаки рф

Київ • УНН

 • 408 перегляди

В кількох областях України після масованої атаки рф на енергетику введено аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.

Українців попередили про аварійні відключення світла після атаки рф

У кількох областях України введено аварійні відключення електроенергії після чергової масованої атаки рф на енергетику, повідомили у суботу у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - у кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють

- повідомили у компанії.

Енергетики, як вказано, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали в Укренерго.

"Не можна зволікати з ППО, не можна заплющувати очі на ці удари": Зеленський відреагував на атаку рф понад 370 дронами та 21 ракетою24.01.26, 09:16 • 830 переглядiв

Юлія Шрамко

