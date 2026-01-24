$43.170.01
"Не можна зволікати з ППО, не можна заплющувати очі на ці удари": Зеленський відреагував на атаку рф понад 370 дронами та 21 ракетою

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент Зеленський відреагував на чергову атаку рф понад 370 дронами та 21 ракетою. Він наголосив, що не можна зволікати з поставками ППО.

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф на Україну понад 370 дронами та 21 ракетою, вказавши, що кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО і не можна заплющувати очі - потрібно відповідати, і відповідати силою, пише УНН.

Вночі росія масовано атакувала наші регіони – випустили понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Під ударами Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. У Харкові пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є дитина. У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика. На жаль, життя однієї людини забрала ця атака. Мої співчуття рідним і близьким

- написав Зеленський у соцмережах.

Усі необхідні служби, за даними Президента, зараз працюють на місцях російських ударів, ліквідовують усі наслідки. "Рятувальники, медики, комунальні служби, енергетики, ремонтні бригади. Дякую кожному й кожній, хто залучений. Вдячний усім воїнам ППО, хто відбивав атаку", - зазначив він.

Кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО. Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими. Обов’язково маємо реалізувати все, про що домовилися з Президентом Трампом у Давосі щодо ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя

- вказав Зеленський.

Юлія Шрамко

