"Нельзя медлить с ПВО, нельзя закрывать глаза на эти удары": Зеленский отреагировал на атаку рф более 370 дронами и 21 ракетой

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку рф на Украину более чем 370 дронами и 21 ракетой, указав, что каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО и нельзя закрывать глаза - нужно отвечать, и отвечать силой, пишет УНН.

Ночью россия массированно атаковала наши регионы – выпустили более 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов. Под ударами Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина. В Харькове повредили роддом, общежитие, где жили переселенцы, медицинский колледж и жилые дома. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей, среди них есть ребенок. В столице и регионе главной мишенью для россиян была энергетика. К сожалению, жизнь одного человека унесла эта атака. Мои соболезнования родным и близким - написал Зеленский в соцсетях.

Все необходимые службы, по данным Президента, сейчас работают на местах российских ударов, ликвидируют все последствия. "Спасатели, медики, коммунальные службы, энергетики, ремонтные бригады. Спасибо каждому и каждой, кто задействован. Благодарен всем воинам ПВО, кто отражал атаку", - отметил он.

Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Нельзя закрывать глаза на эти удары, нужно отвечать, и отвечать силой. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета к Patriot, NASAMS, всем другим системам помогает защищать критическую инфраструктуру и пройти людям холод зимы. Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с Президентом Трампом в Давосе относительно ПВО. Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь - указал Зеленский.

Ночной удар по столице: один погибший, 4 травмированных, разрушения в пяти районах Киева и перебои со светом - мэр