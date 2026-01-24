$43.170.01
07:25
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
"Нельзя медлить с ПВО, нельзя закрывать глаза на эти удары": Зеленский отреагировал на атаку рф более 370 дронами и 21 ракетой

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Президент Зеленский отреагировал на очередную атаку рф более 370 дронами и 21 ракетой. Он подчеркнул, что нельзя медлить с поставками ПВО.

"Нельзя медлить с ПВО, нельзя закрывать глаза на эти удары": Зеленский отреагировал на атаку рф более 370 дронами и 21 ракетой

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку рф на Украину более чем 370 дронами и 21 ракетой, указав, что каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО и нельзя закрывать глаза - нужно отвечать, и отвечать силой, пишет УНН.

Ночью россия массированно атаковала наши регионы – выпустили более 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов. Под ударами Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина. В Харькове повредили роддом, общежитие, где жили переселенцы, медицинский колледж и жилые дома. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей, среди них есть ребенок. В столице и регионе главной мишенью для россиян была энергетика. К сожалению, жизнь одного человека унесла эта атака. Мои соболезнования родным и близким

- написал Зеленский в соцсетях.

Все необходимые службы, по данным Президента, сейчас работают на местах российских ударов, ликвидируют все последствия. "Спасатели, медики, коммунальные службы, энергетики, ремонтные бригады. Спасибо каждому и каждой, кто задействован. Благодарен всем воинам ПВО, кто отражал атаку", - отметил он.

Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Нельзя закрывать глаза на эти удары, нужно отвечать, и отвечать силой. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета к Patriot, NASAMS, всем другим системам помогает защищать критическую инфраструктуру и пройти людям холод зимы. Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с Президентом Трампом в Давосе относительно ПВО. Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь

- указал Зеленский.

Юлия Шрамко

