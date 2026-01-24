Ночной удар по столице: один погибший, 4 травмированных, разрушения в пяти районах Киева и перебои со светом - мэр

$43.170.01
00:59 • 6996 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 20637 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 21543 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 20429 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 19731 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 33820 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 30171 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 19126 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 26023 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 57469 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Россия бьет по Украине ракетами С-400, которые производились на экспорт для Индии23 января, 20:49
Энергетический шторм в США: Арктический холод угрожает добыче нефти в крупнейших бассейнах23 января, 21:33
Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с Китаем23 января, 22:16
Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера23:49
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая00:22
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 78864 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Иран
Гренландия
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте23 января, 12:32
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию23 января, 11:14
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года21 января, 23:40
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части21 января, 18:19
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Ночной удар по столице: один погибший, 4 травмированных, разрушения в пяти районах Киева и перебои со светом - мэр

Киев • УНН

 2 просмотра

В результате ночной атаки на Киев 24 января погиб один человек, четверо получили ранения. Повреждена инфраструктура и жилые дома в пяти районах, зафиксированы перебои с тепло- и водоснабжением.

Ночной удар по столице: один погибший, 4 травмированных, разрушения в пяти районах Киева и перебои со светом - мэр

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о трагических последствиях ночной комбинированной атаки на Киев в субботу, 24 января. В результате падения обломков вражеских ракет и дронов один человек погиб, а количество пострадавших возросло до четырех человек. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Вражеская атака повлекла за собой повреждения гражданской инфраструктуры и жилого сектора в разных частях города. Силы ПВО работали по баллистическим целям и беспилотникам, однако обломки привели к значительным пожарам:

  • Днепровский район: Обломки БПЛА вызвали пожар в гаражном кооперативе и возгорание бензовоза на парковке. В многоэтажке неподалеку выбиты окна.
    • Голосеевский район: Зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки и повреждение частного дома.
      • Деснянский и Соломенский районы: Пострадали нежилое здание и шестиэтажный офисный центр.
        • Дарницкий район: Обломки повредили окна в здании частного медицинского учреждения, к счастью, без последующего возгорания.

          Пострадавшие и состояние городских сетей

          По уточненным данным, из-за обстрела погиб один человек. Еще четверо жителей получили ранения, троих из них медики госпитализировали в столичные больницы. Кроме разрушений зданий, на левом берегу Киева были зафиксированы перебои с тепло- и водоснабжением из-за повреждений объектов энергетики. Коммунальные службы уже начали восстановительные работы, чтобы вернуть критические услуги в дома киевлян. 

          Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия24.01.26, 02:59

          Степан Гафтко

          Война в УкраинеКиев
          Энергетика
          Отопление
          Воздушная тревога
          Война в Украине
          Отключение света
          Электроэнергия
          Виталий Кличко
          Киев