Ночной удар по столице: один погибший, 4 травмированных, разрушения в пяти районах Киева и перебои со светом - мэр

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о трагических последствиях ночной комбинированной атаки на Киев в субботу, 24 января. В результате падения обломков вражеских ракет и дронов один человек погиб, а количество пострадавших возросло до четырех человек. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Вражеская атака повлекла за собой повреждения гражданской инфраструктуры и жилого сектора в разных частях города. Силы ПВО работали по баллистическим целям и беспилотникам, однако обломки привели к значительным пожарам:

Днепровский район: Обломки БПЛА вызвали пожар в гаражном кооперативе и возгорание бензовоза на парковке. В многоэтажке неподалеку выбиты окна.

Голосеевский район: Зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки и повреждение частного дома.

Деснянский и Соломенский районы: Пострадали нежилое здание и шестиэтажный офисный центр.

Дарницкий район: Обломки повредили окна в здании частного медицинского учреждения, к счастью, без последующего возгорания.

Пострадавшие и состояние городских сетей

По уточненным данным, из-за обстрела погиб один человек. Еще четверо жителей получили ранения, троих из них медики госпитализировали в столичные больницы. Кроме разрушений зданий, на левом берегу Киева были зафиксированы перебои с тепло- и водоснабжением из-за повреждений объектов энергетики. Коммунальные службы уже начали восстановительные работы, чтобы вернуть критические услуги в дома киевлян.

