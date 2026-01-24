Нічний удар по столиці: один загиблий, 4 травмованих, руйнування у п’яти районах Києва та перебої із світлом - мер

$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 7146 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 20784 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 21634 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 20516 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 19785 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 33967 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 30371 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 19153 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 26049 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 57534 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії23 січня, 20:49 • 3734 перегляди
Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах23 січня, 21:33 • 4310 перегляди
Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з КитаємPhoto23 січня, 22:16 • 4508 перегляди
Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера23:49 • 3754 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю00:22 • 11847 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 33962 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 57531 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 78898 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 74506 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 76415 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Іран
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 24427 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 23872 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 38874 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 54073 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 48470 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Нічний удар по столиці: один загиблий, 4 травмованих, руйнування у п’яти районах Києва та перебої із світлом - мер

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ 24 січня загинула одна людина, четверо отримали поранення. Пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки в п'яти районах, зафіксовані перебої з тепло- та водопостачанням.

Нічний удар по столиці: один загиблий, 4 травмованих, руйнування у п’яти районах Києва та перебої із світлом - мер

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про трагічні наслідки нічної комбінованої атаки на Київ у суботу, 24 січня. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет та дронів одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Ворожа атака спричинила пошкодження цивільної інфраструктури та житлового сектору в різних частинах міста. Сили ППО працювали по балістичних цілях та безпілотниках, проте уламки призвели до значних пожеж:

  • Дніпровський район: Уламки БпЛА спричинили пожежу в гаражному кооперативі та займання бензовоза на парковці. У багатоповерхівці неподалік вибито вікна.
    • Голосіївський район: Зафіксовано займання на території нежитлової забудови та пошкодження приватного будинку.
      • Деснянський та Солом'янський райони: Постраждали нежитлова будівля та шестиповерховий офісний центр.
        • Дарницький район: Уламки пошкодили вікна в будівлі приватного медичного закладу, на щастя, без подальшого займання.

          Постраждалі та стан міських мереж

          За уточненими даними, через обстріл загинула одна людина. Ще четверо мешканців отримали поранення, трьох із них медики госпіталізували до столичних лікарень. Окрім руйнувань будівель, на лівому березі Києва було зафіксовано перебої з тепло- та водопостачанням через пошкодження об'єктів енергетики. Комунальні служби вже розпочали відновлювальні роботи, щоб повернути критичні послуги в оселі киян. 

          Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки24.01.26, 02:59 • 7140 переглядiв

          Степан Гафтко

          Війна в УкраїніКиїв
          Енергетика
          Опалення
          Повітряна тривога
          Війна в Україні
          Відключення світла
          Електроенергія
          Віталій Кличко
          Київ