Нічний удар по столиці: один загиблий, 4 травмованих, руйнування у п’яти районах Києва та перебої із світлом - мер

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про трагічні наслідки нічної комбінованої атаки на Київ у суботу, 24 січня. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет та дронів одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Ворожа атака спричинила пошкодження цивільної інфраструктури та житлового сектору в різних частинах міста. Сили ППО працювали по балістичних цілях та безпілотниках, проте уламки призвели до значних пожеж:

Дніпровський район: Уламки БпЛА спричинили пожежу в гаражному кооперативі та займання бензовоза на парковці. У багатоповерхівці неподалік вибито вікна.

Голосіївський район: Зафіксовано займання на території нежитлової забудови та пошкодження приватного будинку.

Деснянський та Солом'янський райони: Постраждали нежитлова будівля та шестиповерховий офісний центр.

Дарницький район: Уламки пошкодили вікна в будівлі приватного медичного закладу, на щастя, без подальшого займання.

Постраждалі та стан міських мереж

За уточненими даними, через обстріл загинула одна людина. Ще четверо мешканців отримали поранення, трьох із них медики госпіталізували до столичних лікарень. Окрім руйнувань будівель, на лівому березі Києва було зафіксовано перебої з тепло- та водопостачанням через пошкодження об'єктів енергетики. Комунальні служби вже розпочали відновлювальні роботи, щоб повернути критичні послуги в оселі киян.

