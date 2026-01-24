Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки

У ніч на 24 січня російські окупаційні війська здійснили масштабну комбіновану атаку на українські міста, застосовуючи балістичне озброєння, крилаті ракети та ударні безпілотники. Найбільших руйнувань зазнали Київ та Харків, де ворог цілеспрямовано бив по житловій забудові та критичній енергетичній інфраструктурі, що призвело до пожеж та госпіталізації десятків людей. Про це повідомляє міська влада столиці та Харкова, пише УНН.

Деталі

Близько першої години ночі у Києві пролунали серії потужних вибухів. За даними КМВА та мера Віталія Кличка, ворог застосував балістику та крилаті ракети (попередньо Х–59/69), уламки яких спричинили руйнування в п’яти районах міста:

Деснянський та Голосіївський: зафіксовано влучання в нежитлові будівлі; у Голосіївському районі двоє осіб отримали поранення.

Солом'янський: пошкоджено офісну будівлю.

Дніпровський: спалахнули гаражі, на парковці загорівся бензовоз, що створило загрозу масштабної пожежі.

Дарницький: надійшли виклики медиків через пошкодження цивільних об'єктів.

Атака на Харків: удари по гуртожитку та лікарнях

Місто атакували кілька десятків ударних дронів. Основний удар припав на Індустріальний та Немишлянський райони.

П’ятиповерхівка горить: внаслідок влучання "шахеда" у житловий будинок спалахнули квартири, люди опинилися заблокованими; рятувальники проводили деблокування під загрозою нових ударів.

Цивільна інфраструктура: під обстріл потрапили гуртожиток із переселенцями, лікарня та пологовий будинок.

Постраждалі: станом на 02:00 зафіксовано 11 поранених, серед яких 25-річна вагітна жінка та 74-річна пенсіонерка.

"Шахеди" влучили у житлові будинки у Харкові: почалися пожежі, кількість поранених зросла до 11 осіб

Удари по енергетиці та загрози відключень

Повітряні сили ЗСУ та моніторингові ресурси повідомляють, що атака була чітко спрямована на об'єкти енергетики. Через пошкодження мереж та об'єктів генерації в окремих районах Київщини та Харківщини можливі екстрені відключення електроенергії. На місцях працюють бригади ДСНС, триває ліквідація пожеж та розбір завалів.

Станом на 02:50 атака на українські міста продовжується.

Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет