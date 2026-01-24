$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 208 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 11985 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
20:34 • 13122 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 14148 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 15183 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 26852 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 24208 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 17892 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 25064 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 53777 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори між Україною, США та рф - ЗМІ23 січня, 15:42 • 4090 перегляди
США та ЄС планують залучити 800 млрд доларів на відновлення України після війни - Politico23 січня, 15:44 • 6928 перегляди
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft23 січня, 16:14 • 20289 перегляди
У Києві ще 1200 багатоповерхівок залишаються без тепла - Кличко23 січня, 16:36 • 3948 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка23 січня, 17:02 • 11055 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 26852 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 53776 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 76124 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 71780 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 73872 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 22997 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 22452 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 37716 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 53030 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 47510 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки

Київ • УНН

 • 206 перегляди

росіяни атакували ракетами, безпілотниками та балістикою Київ та Харків. Внаслідок ударів є постраждалі та важкотравмовані. Ворог бив по енергетичній інфраструктурі.

Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки

У ніч на 24 січня російські окупаційні війська здійснили масштабну комбіновану атаку на українські міста, застосовуючи балістичне озброєння, крилаті ракети та ударні безпілотники. Найбільших руйнувань зазнали Київ та Харків, де ворог цілеспрямовано бив по житловій забудові та критичній енергетичній інфраструктурі, що призвело до пожеж та госпіталізації десятків людей. Про це повідомляє міська влада столиці та Харкова, пише УНН.

Деталі

Близько першої години ночі у Києві пролунали серії потужних вибухів. За даними КМВА та мера Віталія Кличка, ворог застосував балістику та крилаті ракети (попередньо Х–59/69), уламки яких спричинили руйнування в п’яти районах міста:

  • Деснянський та Голосіївський: зафіксовано влучання в нежитлові будівлі; у Голосіївському районі двоє осіб отримали поранення.
    • Солом'янський: пошкоджено офісну будівлю.
      • Дніпровський: спалахнули гаражі, на парковці загорівся бензовоз, що створило загрозу масштабної пожежі.
        • Дарницький: надійшли виклики медиків через пошкодження цивільних об'єктів.

          Атака на Харків: удари по гуртожитку та лікарнях

          Місто атакували кілька десятків ударних дронів. Основний удар припав на Індустріальний та Немишлянський райони.

          • П’ятиповерхівка горить: внаслідок влучання "шахеда" у житловий будинок спалахнули квартири, люди опинилися заблокованими; рятувальники проводили деблокування під загрозою нових ударів.
            • Цивільна інфраструктура: під обстріл потрапили гуртожиток із переселенцями, лікарня та пологовий будинок.
              • Постраждалі: станом на 02:00 зафіксовано 11 поранених, серед яких 25-річна вагітна жінка та 74-річна пенсіонерка.

                "Шахеди" влучили у житлові будинки у Харкові: почалися пожежі, кількість поранених зросла до 11 осіб24.01.26, 02:18 • 1124 перегляди

                Удари по енергетиці та загрози відключень

                Повітряні сили ЗСУ та моніторингові ресурси повідомляють, що атака була чітко спрямована на об'єкти енергетики. Через пошкодження мереж та об'єктів генерації в окремих районах Київщини та Харківщини можливі екстрені відключення електроенергії. На місцях працюють бригади ДСНС, триває ліквідація пожеж та розбір завалів. 

                Станом на 02:50 атака на українські міста продовжується.

                Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет24.01.26, 01:44 • 11983 перегляди

                Степан Гафтко

                Війна в Україні
                Нерухомість
                Графіки відключень електроенергії
                Енергетика
                Повітряна тривога
                Воєнний стан
                Війна в Україні
                Відключення світла
                Блекаут 
                Електроенергія
                Київська міська державна адміністрація
                Повітряні сили Збройних сил України
                Віталій Кличко
                Україна
                Київ
                Харків