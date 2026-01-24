"Шахеди" влучили у житлові будинки у Харкові: почалися пожежі, кількість поранених зросла до 11 осіб
Київ • УНН
росіяни у ніч на 24 січня атакували одразу кілька районів у Харкові. Внаслідок влучань постраждали люди та почалися пожежі у житлових будинках.
У ніч на суботу, 24 січня, російські окупаційні війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на житлові квартали Харкова. Під ударом опинилися Індустріальний та Немишлянський райони міста, де зафіксовані влучання у багатоповерхівки та приватний сектор, що спричинило масштабні пожежі та руйнування. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
В Індустріальному районі ворожі дрони поцілили у п’ятиповерховий житловий будинок, у результаті чого спалахнули квартири на кількох поверхах. Через сильне задимлення та руйнування конструкцій частина мешканців опинилася заблокованою у власних оселях. Рятувальники ДСНС, які оперативно прибули на місце події, проводили деблокування людей під загрозою повторних ударів. За словами мера міста Ігоря Терехова, у цьому ж районі зафіксовано ще одне влучання в інший багатоквартирний будинок та в приватну забудову.
Постраждалі та наслідки в Немишлянському районі
Станом на 02:00 кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до 11 осіб. Серед поранених – 25-річна вагітна жінка, яку госпіталізували, та 74-річна пенсіонерка, що дістала гостру реакцію на стрес. У Немишлянському районі "Шахед" зруйнував приватний будинок, де також постраждала власниця житла. Вибухова хвиля та уламки пошкодили десятки сусідніх будівель, у багатьох квартирах вибито вікна та понівечено фасади.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, а на місцях "прильотів" розгорнуті штаби ліквідації наслідків. Психологи ДСНС працюють із мешканцями, які втратили житло або перебувають у стані шоку.
