"Шахеди" влучили у житлові будинки у Харкові: почалися пожежі, кількість поранених зросла до 11 осіб

23:44 • 7362 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
20:34 • 9738 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 12518 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 13798 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 25004 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 23096 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 17651 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 24929 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 52904 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 22089 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Вдарив мою дружину у груди зі словами "за*бали ви всі": Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка23 січня, 14:25
На Житомирщині чоловік кинув "коктейль молотова" у квартиру, де перебувала його співмешканка з малолітнім сином23 січня, 14:40
США та ЄС планують залучити 800 млрд доларів на відновлення України після війни - Politico23 січня, 15:44
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft23 січня, 16:14
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка23 січня, 17:02
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 75435 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Білий дім
Об'єднані Арабські Емірати
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці23 січня, 12:32
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію23 січня, 11:14
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року21 січня, 23:40
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині21 січня, 18:19
"Шахеди" влучили у житлові будинки у Харкові: почалися пожежі, кількість поранених зросла до 11 осіб

Київ • УНН

 • 22 перегляди

росіяни у ніч на 24 січня атакували одразу кілька районів у Харкові. Внаслідок влучань постраждали люди та почалися пожежі у житлових будинках.

"Шахеди" влучили у житлові будинки у Харкові: почалися пожежі, кількість поранених зросла до 11 осіб

У ніч на суботу, 24 січня, російські окупаційні війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на житлові квартали Харкова. Під ударом опинилися Індустріальний та Немишлянський райони міста, де зафіксовані влучання у багатоповерхівки та приватний сектор, що спричинило масштабні пожежі та руйнування. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

В Індустріальному районі ворожі дрони поцілили у п’ятиповерховий житловий будинок, у результаті чого спалахнули квартири на кількох поверхах. Через сильне задимлення та руйнування конструкцій частина мешканців опинилася заблокованою у власних оселях. Рятувальники ДСНС, які оперативно прибули на місце події, проводили деблокування людей під загрозою повторних ударів. За словами мера міста Ігоря Терехова, у цьому ж районі зафіксовано ще одне влучання в інший багатоквартирний будинок та в приватну забудову.

Постраждалі та наслідки в Немишлянському районі

Станом на 02:00 кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до 11 осіб. Серед поранених – 25-річна вагітна жінка, яку госпіталізували, та 74-річна пенсіонерка, що дістала гостру реакцію на стрес. У Немишлянському районі "Шахед" зруйнував приватний будинок, де також постраждала власниця житла. Вибухова хвиля та уламки пошкодили десятки сусідніх будівель, у багатьох квартирах вибито вікна та понівечено фасади.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, а на місцях "прильотів" розгорнуті штаби ліквідації наслідків. Психологи ДСНС працюють із мешканцями, які втратили житло або перебувають у стані шоку.  

Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет24.01.26, 01:44 • 7402 перегляди

Степан Гафтко

