"Шахеды" попали в жилые дома в Харькове: начались пожары, число раненых возросло до 11 человек

$43.170.01
50.520.15
ukenru
23:44 • 11142 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
20:34 • 11799 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 13376 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 14542 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 26024 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 23721 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 17783 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 25011 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 53400 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 22133 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и рф - СМИ23 января, 15:42 • 3772 просмотра
США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico23 января, 15:44 • 6312 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft23 января, 16:14 • 18801 просмотра
В Киеве еще 1200 многоэтажек остаются без тепла - Кличко23 января, 16:36 • 3666 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен23 января, 17:02 • 10711 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 26023 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 53399 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 75821 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 71484 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 73599 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 22878 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 22335 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 37607 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 52928 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 47419 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

"Шахеды" попали в жилые дома в Харькове: начались пожары, число раненых возросло до 11 человек

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Россияне в ночь на 24 января атаковали сразу несколько районов в Харькове. В результате попаданий пострадали люди и начались пожары в жилых домах.

"Шахеды" попали в жилые дома в Харькове: начались пожары, число раненых возросло до 11 человек

В ночь на субботу, 24 января, российские оккупационные войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками на жилые кварталы Харькова. Под ударом оказались Индустриальный и Немышлянский районы города, где зафиксированы попадания в многоэтажки и частный сектор, что повлекло за собой масштабные пожары и разрушения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

В Индустриальном районе вражеские дроны попали в пятиэтажный жилой дом, в результате чего загорелись квартиры на нескольких этажах. Из-за сильного задымления и разрушения конструкций часть жителей оказалась заблокированной в собственных домах. Спасатели ГСЧС, оперативно прибывшие на место происшествия, проводили деблокирование людей под угрозой повторных ударов. По словам мэра города Игоря Терехова, в этом же районе зафиксировано еще одно попадание в другой многоквартирный дом и в частную застройку.

Пострадавшие и последствия в Немышлянском районе

По состоянию на 02:00 количество пострадавших в результате ночной атаки возросло до 11 человек. Среди раненых – 25-летняя беременная женщина, которую госпитализировали, и 74-летняя пенсионерка, получившая острую реакцию на стресс. В Немышлянском районе "Шахед" разрушил частный дом, где также пострадала владелица жилья. Взрывная волна и обломки повредили десятки соседних зданий, во многих квартирах выбиты окна и изуродованы фасады.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а на местах "прилетов" развернуты штабы ликвидации последствий. Психологи ГСЧС работают с жителями, потерявшими жилье или находящимися в состоянии шока.  

Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет24.01.2026, 01:44 • 11121 просмотр

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Шахед-136
Харьков