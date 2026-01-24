"Шахеды" попали в жилые дома в Харькове: начались пожары, число раненых возросло до 11 человек

В ночь на субботу, 24 января, российские оккупационные войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками на жилые кварталы Харькова. Под ударом оказались Индустриальный и Немышлянский районы города, где зафиксированы попадания в многоэтажки и частный сектор, что повлекло за собой масштабные пожары и разрушения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

В Индустриальном районе вражеские дроны попали в пятиэтажный жилой дом, в результате чего загорелись квартиры на нескольких этажах. Из-за сильного задымления и разрушения конструкций часть жителей оказалась заблокированной в собственных домах. Спасатели ГСЧС, оперативно прибывшие на место происшествия, проводили деблокирование людей под угрозой повторных ударов. По словам мэра города Игоря Терехова, в этом же районе зафиксировано еще одно попадание в другой многоквартирный дом и в частную застройку.

Пострадавшие и последствия в Немышлянском районе

По состоянию на 02:00 количество пострадавших в результате ночной атаки возросло до 11 человек. Среди раненых – 25-летняя беременная женщина, которую госпитализировали, и 74-летняя пенсионерка, получившая острую реакцию на стресс. В Немышлянском районе "Шахед" разрушил частный дом, где также пострадала владелица жилья. Взрывная волна и обломки повредили десятки соседних зданий, во многих квартирах выбиты окна и изуродованы фасады.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а на местах "прилетов" развернуты штабы ликвидации последствий. Психологи ГСЧС работают с жителями, потерявшими жилье или находящимися в состоянии шока.

