23:44 • 0 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
20:34 • 4094 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 11073 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 12561 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 23519 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 22533 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 17440 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 24778 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 52177 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 22025 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзивы
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В ночь на 24 января россия совершила комбинированную атаку на Киев и Киевскую область. Враг целился в объекты энергетической инфраструктуры.

Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет

В ночь на 24 января Россия осуществляет масштабную комбинированную атаку на Киев и Киевскую область, целясь преимущественно в объекты энергетической инфраструктуры. Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы зафиксировали одновременное использование ударных БПЛА, баллистического вооружения и крылатых ракет, что привело к серии мощных взрывов в столице. Об этом пишет УНН.

Подробности

Первые угрозы возникли около часа ночи, когда к Киеву подлетели группы ударных беспилотников. Ситуация стремительно обострилась в 01:26, когда военные предупредили о запуске баллистики с северо-восточного и юго-восточного направлений.

Россия бьет по Украине ракетами С-400, которые производились на экспорт для Индии23.01.26, 22:49 • 1984 просмотра

Очевидцы сообщают о чрезвычайно громкой работе сил противовоздушной обороны, которые пытались перехватить воздушные цели непосредственно над жилыми кварталами и пригородом.

Комбинированный удар по энергосистеме

Кроме дронов и баллистических ракет, в 01:31 был зафиксирован пролет крылатых ракет Х-59/69 в сторону Киевщины. По данным мониторинговых ресурсов, основной удар врага был направлен на критические узлы энергосистемы региона, чтобы вызвать массовые отключения света. 

По состоянию на 01:45 атака продолжалась, сообщалось о новой группе крылатых ракет в сторону столицы. 

Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах23.01.26, 20:06 • 12565 просмотров

Степан Гафтко

