Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет

В ночь на 24 января Россия осуществляет масштабную комбинированную атаку на Киев и Киевскую область, целясь преимущественно в объекты энергетической инфраструктуры. Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы зафиксировали одновременное использование ударных БПЛА, баллистического вооружения и крылатых ракет, что привело к серии мощных взрывов в столице. Об этом пишет УНН.

Подробности

Первые угрозы возникли около часа ночи, когда к Киеву подлетели группы ударных беспилотников. Ситуация стремительно обострилась в 01:26, когда военные предупредили о запуске баллистики с северо-восточного и юго-восточного направлений.

Очевидцы сообщают о чрезвычайно громкой работе сил противовоздушной обороны, которые пытались перехватить воздушные цели непосредственно над жилыми кварталами и пригородом.

Комбинированный удар по энергосистеме

Кроме дронов и баллистических ракет, в 01:31 был зафиксирован пролет крылатых ракет Х-59/69 в сторону Киевщины. По данным мониторинговых ресурсов, основной удар врага был направлен на критические узлы энергосистемы региона, чтобы вызвать массовые отключения света.

По состоянию на 01:45 атака продолжалась, сообщалось о новой группе крылатых ракет в сторону столицы.

