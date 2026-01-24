$43.170.01
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
20:34 • 4180 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 11121 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 12600 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 23562 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 22552 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 17444 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 24782 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 52192 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 22028 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У ніч на 24 січня росія здійснила комбіновану атаку на Київ та Київську область. Ворог цілився в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет

У ніч на 24 січня росія здійснює масштабну комбіновану атаку на Київ та Київську область, цілячись переважно в об'єкти енергетичної інфраструктури. Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали зафіксували одночасне використання ударних БПЛА, балістичного озброєння та крилатих ракет, що призвело до серії потужних вибухів у столиці. Про це пише УНН.

Деталі

Перші загрози виникли близько першої години ночі, коли до Києва підлетіли групи ударних безпілотників. Ситуація стрімко загострилася о 01:26, коли військові попередили про запуск балістики з північно-східного та південно-східного напрямків.

росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії23.01.26, 22:49 • 1986 переглядiв

Очевидці повідомляють про надзвичайно гучну роботу сил протиповітряної оборони, які намагалися перехопити повітряні цілі безпосередньо над житловими кварталами та передмістям.

Комбінований удар по енергосистемі

Окрім дронів та балістичних ракет, о 01:31 було зафіксовано проліт крилатих ракет Х–59/69 у бік Київщини. За даними моніторингових ресурсів, основний удар ворога був спрямований на критичні вузли енергосистеми регіону, щоб спричинити масові відключення світла. 

Станом на 01:45 атака продовжувалася, повідомлялося про нову групу крилатих ракет у бік столиці. 

Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах23.01.26, 20:06 • 12603 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКиїв
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Повітряні сили Збройних сил України
Х-59
Київ