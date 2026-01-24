Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет

У ніч на 24 січня росія здійснює масштабну комбіновану атаку на Київ та Київську область, цілячись переважно в об'єкти енергетичної інфраструктури. Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали зафіксували одночасне використання ударних БПЛА, балістичного озброєння та крилатих ракет, що призвело до серії потужних вибухів у столиці. Про це пише УНН.

Деталі

Перші загрози виникли близько першої години ночі, коли до Києва підлетіли групи ударних безпілотників. Ситуація стрімко загострилася о 01:26, коли військові попередили про запуск балістики з північно-східного та південно-східного напрямків.

Очевидці повідомляють про надзвичайно гучну роботу сил протиповітряної оборони, які намагалися перехопити повітряні цілі безпосередньо над житловими кварталами та передмістям.

Комбінований удар по енергосистемі

Окрім дронів та балістичних ракет, о 01:31 було зафіксовано проліт крилатих ракет Х–59/69 у бік Київщини. За даними моніторингових ресурсів, основний удар ворога був спрямований на критичні вузли енергосистеми регіону, щоб спричинити масові відключення світла.

Станом на 01:45 атака продовжувалася, повідомлялося про нову групу крилатих ракет у бік столиці.

