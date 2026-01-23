росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії

Аналітики Defense Express виявили уламки зенітних ракет із характерним маркуванням, які агресор почав застосовувати для обстрілів наземних цілей. Використання озброєння, що призначалося для іноземних замовників, свідчить про серйозне вичерпання власних запасів ракетного озброєння в арсеналах рф. Про це пише УНН.

Деталі

На місцях нещодавніх ударів спеціалісти знайшли фрагменти ракет 48Н6Е2, які входять до складу систем С-300ПМУ2 та С-400. Наявність індексу "Е" прямо вказує на те, що ці боєприпаси були виготовлені для постачання за кордон, а не для внутрішніх потреб російської армії.

Оскільки ракети-перехоплювачі запускають по непередбачуваній балістичній траєкторії "земля–земля", вони стають некерованими на висоті кількох кілометрів і хаотично падають на житлову забудову.

Індійський контракт під загрозою зриву

Найбільш імовірно, що ці ракети були перенаправлені з контракту з Індією, яка у 2018 році замовила п'ять полкових комплектів С-400 за 5,43 мільярда доларів. росія вже зірвала терміни поставок, передавши Нью-Делі лише три комплекти замість п’яти обіцяних до 2023 року. Тепер, коли Індія має гостру потребу у поповненні власних запасів після загострення з Пакистаном навесні 2025 року, москва фактично вилучає вже оплачене індійцями майно для продовження війни проти України.

