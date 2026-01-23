$43.170.01
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 3658 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 8164 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 18229 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 18921 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 16485 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 23791 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 49741 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21637 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24511 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Аналітики Defense Express виявили уламки ракет 48Н6Е2, що призначалися на експорт, які росія використовує для обстрілів України. Це свідчить про вичерпання власних запасів і загрожує контракту з Індією на поставку С-400.

росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії

Аналітики Defense Express виявили уламки зенітних ракет із характерним маркуванням, які агресор почав застосовувати для обстрілів наземних цілей. Використання озброєння, що призначалося для іноземних замовників, свідчить про серйозне вичерпання власних запасів ракетного озброєння в арсеналах рф. Про це пише УНН.

Деталі

На місцях нещодавніх ударів спеціалісти знайшли фрагменти ракет 48Н6Е2, які входять до складу систем С-300ПМУ2 та С-400. Наявність індексу "Е" прямо вказує на те, що ці боєприпаси були виготовлені для постачання за кордон, а не для внутрішніх потреб російської армії.

Іран продав росії ракети на суму 2,7 мільярда доларів12.01.26, 20:14 • 9485 переглядiв

Оскільки ракети-перехоплювачі запускають по непередбачуваній балістичній траєкторії "земля–земля", вони стають некерованими на висоті кількох кілометрів і хаотично падають на житлову забудову.

Індійський контракт під загрозою зриву

Найбільш імовірно, що ці ракети були перенаправлені з контракту з Індією, яка у 2018 році замовила п'ять полкових комплектів С-400 за 5,43 мільярда доларів. росія вже зірвала терміни поставок, передавши Нью-Делі лише три комплекти замість п’яти обіцяних до 2023 року. Тепер, коли Індія має гостру потребу у поповненні власних запасів після загострення з Пакистаном навесні 2025 року, москва фактично вилучає вже оплачене індійцями майно для продовження війни проти України. 

ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14.01.26, 11:19 • 172984 перегляди

Степан Гафтко

