Россия бьет по Украине ракетами С-400, которые производились на экспорт для Индии
Киев • УНН
Аналитики Defense Express обнаружили обломки ракет 48Н6Е2, предназначавшихся на экспорт, которые Россия использует для обстрелов Украины. Это свидетельствует об исчерпании собственных запасов и угрожает контракту с Индией на поставку С-400.
Аналитики Defense Express обнаружили обломки зенитных ракет с характерной маркировкой, которые агрессор начал применять для обстрелов наземных целей. Использование вооружения, предназначавшегося для иностранных заказчиков, свидетельствует о серьезном истощении собственных запасов ракетного вооружения в арсеналах РФ. Об этом пишет УНН.
Подробности
На местах недавних ударов специалисты нашли фрагменты ракет 48Н6Е2, входящих в состав систем С-300ПМУ2 и С-400. Наличие индекса "Е" прямо указывает на то, что эти боеприпасы были изготовлены для поставки за границу, а не для внутренних нужд российской армии.
Поскольку ракеты-перехватчики запускают по непредсказуемой баллистической траектории "земля-земля", они становятся неуправляемыми на высоте нескольких километров и хаотично падают на жилую застройку.
Индийский контракт под угрозой срыва
Наиболее вероятно, что эти ракеты были перенаправлены из контракта с Индией, которая в 2018 году заказала пять полковых комплектов С-400 за 5,43 миллиарда долларов. Россия уже сорвала сроки поставок, передав Нью-Дели лишь три комплекта вместо пяти обещанных до 2023 года. Теперь, когда Индия остро нуждается в пополнении собственных запасов после обострения с Пакистаном весной 2025 года, Москва фактически изымает уже оплаченное индийцами имущество для продолжения войны против Украины.
