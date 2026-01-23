$43.170.01
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 3958 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 8464 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12 • 18445 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 19108 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 16533 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 23835 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 49850 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 21651 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24521 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 73407 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 69169 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 71504 просмотра
Россия бьет по Украине ракетами С-400, которые производились на экспорт для Индии

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Аналитики Defense Express обнаружили обломки ракет 48Н6Е2, предназначавшихся на экспорт, которые Россия использует для обстрелов Украины. Это свидетельствует об исчерпании собственных запасов и угрожает контракту с Индией на поставку С-400.

Россия бьет по Украине ракетами С-400, которые производились на экспорт для Индии

Аналитики Defense Express обнаружили обломки зенитных ракет с характерной маркировкой, которые агрессор начал применять для обстрелов наземных целей. Использование вооружения, предназначавшегося для иностранных заказчиков, свидетельствует о серьезном истощении собственных запасов ракетного вооружения в арсеналах РФ. Об этом пишет УНН.

Подробности

На местах недавних ударов специалисты нашли фрагменты ракет 48Н6Е2, входящих в состав систем С-300ПМУ2 и С-400. Наличие индекса "Е" прямо указывает на то, что эти боеприпасы были изготовлены для поставки за границу, а не для внутренних нужд российской армии.

Иран продал россии ракеты на сумму 2,7 миллиарда долларов12.01.26, 20:14 • 9485 просмотров

Поскольку ракеты-перехватчики запускают по непредсказуемой баллистической траектории "земля-земля", они становятся неуправляемыми на высоте нескольких километров и хаотично падают на жилую застройку.

Индийский контракт под угрозой срыва

Наиболее вероятно, что эти ракеты были перенаправлены из контракта с Индией, которая в 2018 году заказала пять полковых комплектов С-400 за 5,43 миллиарда долларов. Россия уже сорвала сроки поставок, передав Нью-Дели лишь три комплекта вместо пяти обещанных до 2023 года. Теперь, когда Индия остро нуждается в пополнении собственных запасов после обострения с Пакистаном весной 2025 года, Москва фактически изымает уже оплаченное индийцами имущество для продолжения войны против Украины. 

ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК14.01.26, 11:19 • 172984 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
Нью-Дели
Ракетная система С-400
Индия
Ракетная система С-300
Украина
Пакистан