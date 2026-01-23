Аналитики Defense Express обнаружили обломки зенитных ракет с характерной маркировкой, которые агрессор начал применять для обстрелов наземных целей. Использование вооружения, предназначавшегося для иностранных заказчиков, свидетельствует о серьезном истощении собственных запасов ракетного вооружения в арсеналах РФ. Об этом пишет УНН.

Подробности

На местах недавних ударов специалисты нашли фрагменты ракет 48Н6Е2, входящих в состав систем С-300ПМУ2 и С-400. Наличие индекса "Е" прямо указывает на то, что эти боеприпасы были изготовлены для поставки за границу, а не для внутренних нужд российской армии.

Поскольку ракеты-перехватчики запускают по непредсказуемой баллистической траектории "земля-земля", они становятся неуправляемыми на высоте нескольких километров и хаотично падают на жилую застройку.

Индийский контракт под угрозой срыва

Наиболее вероятно, что эти ракеты были перенаправлены из контракта с Индией, которая в 2018 году заказала пять полковых комплектов С-400 за 5,43 миллиарда долларов. Россия уже сорвала сроки поставок, передав Нью-Дели лишь три комплекта вместо пяти обещанных до 2023 года. Теперь, когда Индия остро нуждается в пополнении собственных запасов после обострения с Пакистаном весной 2025 года, Москва фактически изымает уже оплаченное индийцами имущество для продолжения войны против Украины.

