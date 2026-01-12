$43.080.09
Ексклюзив
17:49 • 1428 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 4868 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 14243 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 13049 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 15967 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 33645 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 35081 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 28361 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 30165 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 37488 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
Іран продав росії ракети на суму 2,7 мільярда доларів

Київ • УНН

 • 64 перегляди

росія закупила в Ірану балістичні ракети та засоби ППО на 2,7 мільярда доларів до повномасштабного вторгнення. Загальні витрати москви на іранське озброєння перевищили 4 мільярди доларів.

Іран продав росії ракети на суму 2,7 мільярда доларів
Фото: Bloomberg

рф закупила в Ірану балістичні ракети та засоби протиповітряної оборони на суму близько 2,7 мільярда доларів. Згідно з оцінкою західного чиновника з безпеки, ці контракти були укладені в період з жовтня 2021 року до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Загальні витрати москви на іранське озброєння з кінця 2021 року вже перевищили 4 мільярди доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними джерела, закупівлі охоплюють сотні одиниць ракетного озброєння різних типів. Зокрема, йдеться про постачання сотень балістичних ракет малої дальності "Fath-360", а також майже 500 інших балістичних ракет малої дальності. Окрім наступального озброєння, контракт передбачав передачу приблизно 200 ракет класу "земля-повітря" для систем протиповітряної оборони.

ПАР розпочала спільні військово-морські навчання з росією, Китаєм та Іраном10.01.26, 22:32 • 4224 перегляди

Оцінка західної розвідки свідчить, що Іран також поставив мільйони боєприпасів та снарядів. Зазначені цифри не є остаточними, оскільки очікується постачання додаткового обладнання в межах чинних домовленостей.

Співпраця у сфері безпілотних технологій

Окремим напрямком оборонної взаємодії став контракт на суму 1,75 мільярда доларів, підписаний на початку 2023 року. Він стосувався постачання дронів-камікадзе "Шахед-136" та передачі технологій для їх виробництва на території росії. Це дозволило москві налагодити випуск аналогічних безпілотників під назвою "Герань-2".

Міністерство закордонних справ Ірану поки не надало офіційних коментарів щодо оприлюднених даних про обсяги військового експорту до рф.  

Центр протидії дезінформації: рф розгорнула масове вербування найманців в Ірані14.12.25, 15:59 • 4076 переглядiв

Степан Гафтко

