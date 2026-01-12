Іран продав росії ракети на суму 2,7 мільярда доларів
Київ • УНН
росія закупила в Ірану балістичні ракети та засоби ППО на 2,7 мільярда доларів до повномасштабного вторгнення. Загальні витрати москви на іранське озброєння перевищили 4 мільярди доларів.
рф закупила в Ірану балістичні ракети та засоби протиповітряної оборони на суму близько 2,7 мільярда доларів. Згідно з оцінкою західного чиновника з безпеки, ці контракти були укладені в період з жовтня 2021 року до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Загальні витрати москви на іранське озброєння з кінця 2021 року вже перевищили 4 мільярди доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними джерела, закупівлі охоплюють сотні одиниць ракетного озброєння різних типів. Зокрема, йдеться про постачання сотень балістичних ракет малої дальності "Fath-360", а також майже 500 інших балістичних ракет малої дальності. Окрім наступального озброєння, контракт передбачав передачу приблизно 200 ракет класу "земля-повітря" для систем протиповітряної оборони.
Оцінка західної розвідки свідчить, що Іран також поставив мільйони боєприпасів та снарядів. Зазначені цифри не є остаточними, оскільки очікується постачання додаткового обладнання в межах чинних домовленостей.
Співпраця у сфері безпілотних технологій
Окремим напрямком оборонної взаємодії став контракт на суму 1,75 мільярда доларів, підписаний на початку 2023 року. Він стосувався постачання дронів-камікадзе "Шахед-136" та передачі технологій для їх виробництва на території росії. Це дозволило москві налагодити випуск аналогічних безпілотників під назвою "Герань-2".
Міністерство закордонних справ Ірану поки не надало офіційних коментарів щодо оприлюднених даних про обсяги військового експорту до рф.
