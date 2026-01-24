$43.170.01
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 12327 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
20:34 • 13619 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 14424 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 15387 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 27134 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 24372 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 17926 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 25082 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 53914 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Графики отключений электроэнергии
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и рф - СМИ
США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft
В Киеве еще 1200 многоэтажек остаются без тепла - Кличко
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 76253 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Белый дом
Вашингтон
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Россияне атаковали ракетами, беспилотниками и баллистикой Киев и Харьков. В результате ударов есть пострадавшие и тяжелораненые. Враг бил по энергетической инфраструктуре.

Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия

В ночь на 24 января российские оккупационные войска совершили масштабную комбинированную атаку на украинские города, применяя баллистическое вооружение, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Наибольшие разрушения получили Киев и Харьков, где враг целенаправленно бил по жилой застройке и критической энергетической инфраструктуре, что привело к пожарам и госпитализации десятков людей. Об этом сообщают городские власти столицы и Харькова, пишет УНН.

Детали

Около часа ночи в Киеве прозвучали серии мощных взрывов. По данным КГВА и мэра Виталия Кличко, враг применил баллистику и крылатые ракеты (предварительно Х-59/69), обломки которых повлекли разрушения в пяти районах города:

Деснянский и Голосеевский: зафиксированы попадания в нежилые здания; в Голосеевском районе два человека получили ранения.

Соломенский: повреждено офисное здание.

Днепровский: загорелись гаражи, на парковке загорелся бензовоз, что создало угрозу масштабного пожара.

Дарницкий: поступили вызовы медиков из-за повреждений гражданских объектов.

Атака на Харьков: удары по общежитию и больницам

Город атаковали несколько десятков ударных дронов. Основной удар пришелся на Индустриальный и Немышлянский районы.

Пятиэтажка горит: в результате попадания "шахеда" в жилой дом загорелись квартиры, люди оказались заблокированными; спасатели проводили деблокирование под угрозой новых ударов.

Гражданская инфраструктура: под обстрел попали общежитие с переселенцами, больница и роддом.

Пострадавшие: по состоянию на 02:00 зафиксировано 11 раненых, среди которых 25-летняя беременная женщина и 74-летняя пенсионерка.

Удары по энергетике и угрозы отключений

Воздушные силы ВСУ и мониторинговые ресурсы сообщают, что атака была четко направлена на объекты энергетики. Из-за повреждений сетей и объектов генерации в отдельных районах Киевщины и Харьковщины возможны экстренные отключения электроэнергии. На местах работают бригады ГСЧС, продолжается ликвидация пожаров и разбор завалов. 

Степан Гафтко

