Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия

В ночь на 24 января российские оккупационные войска совершили масштабную комбинированную атаку на украинские города, применяя баллистическое вооружение, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Наибольшие разрушения получили Киев и Харьков, где враг целенаправленно бил по жилой застройке и критической энергетической инфраструктуре, что привело к пожарам и госпитализации десятков людей. Об этом сообщают городские власти столицы и Харькова, пишет УНН.

Детали

Около часа ночи в Киеве прозвучали серии мощных взрывов. По данным КГВА и мэра Виталия Кличко, враг применил баллистику и крылатые ракеты (предварительно Х-59/69), обломки которых повлекли разрушения в пяти районах города:

Деснянский и Голосеевский: зафиксированы попадания в нежилые здания; в Голосеевском районе два человека получили ранения.

Соломенский: повреждено офисное здание.

Днепровский: загорелись гаражи, на парковке загорелся бензовоз, что создало угрозу масштабного пожара.

Дарницкий: поступили вызовы медиков из-за повреждений гражданских объектов.

Атака на Харьков: удары по общежитию и больницам

Город атаковали несколько десятков ударных дронов. Основной удар пришелся на Индустриальный и Немышлянский районы.

Пятиэтажка горит: в результате попадания "шахеда" в жилой дом загорелись квартиры, люди оказались заблокированными; спасатели проводили деблокирование под угрозой новых ударов.

Гражданская инфраструктура: под обстрел попали общежитие с переселенцами, больница и роддом.

Пострадавшие: по состоянию на 02:00 зафиксировано 11 раненых, среди которых 25-летняя беременная женщина и 74-летняя пенсионерка.

Удары по энергетике и угрозы отключений

Воздушные силы ВСУ и мониторинговые ресурсы сообщают, что атака была четко направлена на объекты энергетики. Из-за повреждений сетей и объектов генерации в отдельных районах Киевщины и Харьковщины возможны экстренные отключения электроэнергии. На местах работают бригады ГСЧС, продолжается ликвидация пожаров и разбор завалов.