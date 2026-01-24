Украинцев предупредили об аварийных отключениях света после атаки рф

В нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии после очередной массированной атаки рф на энергетику, сообщили в субботу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют - сообщили в компании.

Энергетики, как указано, работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали в Укрэнерго.

