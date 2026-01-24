Украинцев предупредили об аварийных отключениях света после атаки рф
Киев • УНН
В нескольких областях Украины после массированной атаки рф на энергетику введены аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.
В нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии после очередной массированной атаки рф на энергетику, сообщили в субботу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют
Энергетики, как указано, работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали в Укрэнерго.
"Нельзя медлить с ПВО, нельзя закрывать глаза на эти удары": Зеленский отреагировал на атаку рф более 370 дронами и 21 ракетой24.01.26, 09:16 • 1486 просмотров